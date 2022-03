Game of Thrones' prequel House of the Dragon har äntligen ett premiärdatum på HBO Max

HBO bekräftar ett släppdatum i augusti för sitt nya fantasydrama, House of the Dragon.

Game of Thrones' spin-off House of the Dragon har äntligen fått ett släppdatum på HBO Max – och fansens långa väntan på Westeros återkomst är snart över.

Serien på 10 avsnitt, baserad på George RR Martins roman Fire and Blood från 2018, kommer att börja streamas i regioner med HBO Max den 21 augusti.

House of the Dragon kommer att berätta historien om Targaryen-dynastin, med händelser som äger rum 200 år före händelserna i den ursprungliga serien. Fansen bjöds på en olycksbådande teaser-trailer för serien redan 2021, men vi förväntar oss att en längre trailer kommer att släppas inom kort, med tanke på de senaste nyheterna som bekräftar seriens släppdatum.

Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno och Steve Toussaint kommer alla att medverka i serien, men du kan hitta en mer detaljerad sammanfattning av alla seriens karaktärer i vår dedikerade artikel om serien.

Före dagens tillkännagivande visste vi bara med säkerhet att House of the Dragon skulle anlända någon gång 2022. I ett blogginlägg i februari skrev författaren och exekutiva producenten George RR Martin: "Så när får du se House of the the Dragon, undrar du? När kommer drakarna att dansa? Jag önskar att jag kunde berätta för dig. Mycket arbete återstår att göra [...] och Covid försvårar planeringen. I vår? Osannolikt. I sommar? Eventuellt. Hösten? Vem vet? Du får veta så fort vi gör det."

Baserat på det låter det som att augusti är så tidigt som vi kunde ha hoppats på att se House of the Dragon på våra skärmar. I samma inlägg sade Martin också att "skrivandet, regin och skådespeleriet" av seriens första avsnitt "ser fantastiskt ut" - så vi ser fram emot att äntligen få se vad HBO har arbetat med sedan de skrotade den kostsamma Bloodmoon-serien (en Game of Thrones spin-off som inte lyckades ta sig förbi ett pilotavsnitt).

Utöver nyheterna om House of the Dragons släppdatum, har HBO också delat ett gäng nya bilder från den kommande serien. Kolla in dem här nedanför:

Bild 1 av 2 (Image credit: HBO) Bild 2 av 2 (Image credit: HBO)

Den första av bilderna ovan visar Steve Toussaints i sin roll som Lord Corlys Velaryon som omfamnar sin fru, Eve Bests prinsessa Rhaenys Velaryon. Den förra karaktären är känd som Sea Snake, som har den största flottan i Westeros, medan den sistnämnda rider på en drake känd som Red Queen.

Den andra bilden behöver ingen förklaring: det är Paddy Considine i sin roll som King Viserys som ser grubblande ut i en peruk i Targaryen-stil.

Game of Thrones-fans har verkligen något att se fram emot den 21 augusti.