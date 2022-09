The Last of Us-serien får en trailer och ger oss vår första titt på storsatningen från HBO

Vi har äntligen fått vår första titt på den kommande The Last of Us-serien.

Den första trailern för The Last Of Us (Öppnas i ny flik), den oerhört efterlängtade anpassningen av Naughty Dogs enormt framgångsrika tv-spel, har anlänt. Du kan kolla in den här nedanför:

Serien, som först tillkännagavs i mars 2020, har Pedro Pascal från The Mandalorian (Öppnas i ny flik) och den brittiska stjärnan Bella Ramsey i huvudrollerna. Den utspelar sig 20 år efter att den moderna civilisationen förstörts av ett dödligt virus.

Vi får följa Pascals karaktär Joel, en veteranöverlevande som anställs för att smuggla ut Ramseys karaktär Ellie ur en förtryckt karantänzon till Fireflies, en organisation som letar efter ett botemedel mot viruset. Tillsammans måste de två ta sig genom Amerika och förlita sig på varandra för att överleva resan.

Serien förväntas följa historien från det första spelet, med delar av 2020-uppföljaren inlagda, även om Neil Druckmann (co-chef för Naughty Dog och medförfattare på serien) tidigare har föreslagit att vissa avsnitt kommer att "avvika rejält” från källmaterialet.

Med en budget på över 155 miljoner dollar är serien en av storsatsningarna för HBO under 2023. Tjernobyl-skaparen Craig Mazin har också hjälpt till på projektet tillsammans med Druckmann. I huvudrollerna tillsammans med Pascal och Ramsey finns Merle Dandridge, Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Nick Offerman och Storm Reid.

Trailern, som släpptes för att sammanfalla med The Last Of Us Day, en dag som hyllar spelet och dess arv, avslöjar inte särskilt mycket vad gäller ett releasedatum, bara att vi kan förvänta oss att kunna se den på HBO Max och NOW TV någon gång under 2023.

Även om det är svårt att planera framåt, speciellt med tanke på att HBO:s moderbolag Warner Bros. Discovery har lagt ned så många projekt under 2022, förväntas det att flera säsonger för serien planeras och att The Last of Us inte kommer att släppas som en fristående mini-serie.