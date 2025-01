Samsung tillkännager OLED-TV-apparater för 2025, med nästa generations Glare Free-teknik och stöd för 165 Hz gaming

Tre nya OLED-TV-serier tillkännages: S95F, S90F och S85F

Nytt 165Hz-stöd för PC-gaming

Ny OLED Glare Free 2.0-teknik med bättre skuggdjup

Samsung har tillkännagett sin nya OLED-TV-serie under CES 2025. Serien omfattar tre modellserier med skärmstorlekar från 42 till 83 tum och innehåller en rad nya funktioner drivna av AI-teknik. Priser och tillgänglighet för de nya TV-apparaterna har ännu inte offentliggjorts, men vi förväntar oss att få den informationen inom de kommande veckorna.

Samsung S95D, som var en av de bästa TV-apparaterna för 2024, utsågs till "Årets TV" vid TechRadar Choice Awards. Därför är förväntningarna höga på dess efterföljare, Samsung S95F, och Samsungs tillkännagivande inkluderar en rad funktioner som gör att den kan bli en av årets bästa OLED-TV-apparater.

Nya funktioner som introduceras i Samsungs toppmodeller för 2025 inkluderar: AI Upscaling Pro, som tidigare endast var tillgänglig på företagets 8K-modeller. Samsung Auto HDR Remastering Pro, som nu kombinerar AI-baserad färgförbättring med stereoskopisk djupförbättring. En problemfri AI-sökningsfunktion, som använder ett separat fönster på skärmen och kan aktiveras med en ny AI-knapp på fjärrkontrollen som ersätter den tidigare Sök-knappen.

En annan stor nyhet för 2025 är att Samsung Art Store-portalen nu blir tillgänglig för fler modeller än bara Samsung The Frame. Denna funktion ger tillgång till konstverk från museer som The Met och MOMA i New York, som kan visas på TV-skärmen.

Med dessa funktioner och förbättringar ser Samsungs 2025 OLED-TV-apparater ut att leverera både avancerad teknik och estetik, vilket stärker deras position på marknaden för premium-TV-apparater.

Samsung S95F

Samsung S95F-seriens TV-apparater är företagets flaggskeppsmodeller för OLED och finns i skärmstorlekarna 55", 65", 77" och för första gången även 83" – den sistnämnda är en nyhet för 2025. Dessa modeller har en Infinity One "flytande skärm"-design och den nya OLED Glare Free 2.0-tekniken, som förbättrar den ursprungliga Glare Free-tekniken från fjolårets S95D.

Den nya versionen av Glare Free 2.0 förbättrar svärtedjup och detaljer i ljusa miljöer samtidigt som den helt eliminerar bländningar i skärmen. Den ursprungliga versionen var redan väldigt effektiv med att eliminera störande reflektioner, men hade nackdelen att den ökade ljusnivåerna i bilden, vilket gjorde svarta toner mer grå och förstörde detaljer i ljusa områden. Den nya versionen ska åtgärda dessa problem.

På den här bilden kan du se att även med en blå reflektion till vänster och en gul reflektion överst, förblir de övergripande svarta tonerna djupa.

S95F-serien använder den nya NQ4 AI Gen 3-processorn, som har ökat antalet neurala nätverk från 20 till 128 jämfört med processorn från fjolårets S95D. Detta leder till en betydande förbättring i bildbehandling. Samsung hävdar dessutom en 30% ökning i ljusstyrka för S95F-serien, vilket är en imponerande förbättring över fjolårets redan mycket ljusstarka OLED-flaggskepp.

En annan funktion för att förbättra bildkvaliteten är AI Gamma, som automatiskt anpassar bildens gamma i ljusa miljöer för att framhäva skuggdetaljer som annars skulle gå förlorade.

S95F-serien får också förbättringar på gamingfronten med stöd för 165Hz uppdateringsfrekvens för PC-gaming och FreeSync Premium Pro, vilket förbättrar spelupplevelsen med smidig grafik och låg latens.

Ljudmässigt har dessa TV-apparater ett inbyggt 4.2.2-kanals 70W-högtalarsystem med OTS+ (Object Tracking Sound) och uppåtriktade högtalare för en mer omslutande ljudupplevelse.

Samsung S95F-serien kombinerar banbrytande teknik med hög ljusstyrka, förbättrade bild- och ljudfunktioner samt spelstöd, vilket gör den till en stark kandidat för att bli en av årets bästa OLED-TV-apparater.

Samsung S90F och S85F

Samsungs mellanklassalternativ för OLED 2025 är Samsung S90F-serien, som kommer att finnas i storlekarna 42", 48", 55", 65", 77" och 83". Enligt Samsung kommer modellerna på 55 tum och större att använda en QD-OLED-panel, medan modellerna på 42 tum och 48 tum kommer att använda en W-OLED-panel (det vill säga samma teknik som används i LG:s OLED-TV-apparater, snarare än Samsungs egen teknik).

Samsung anger en ljusstyrka på 1 300 nits för de nya S90F-modellerna – en betydande förbättring jämfört med tidigare modeller. I övrigt kommer S90F-serien att ha samma NQ4 AI Gen 3-processor som används i S95F-serien, vilket möjliggör AI-baserad 4K-uppskalning och förbättring av rörelsehantering.

Spelfunktioner inkluderar stöd för en 144Hz uppdateringsfrekvens och FreeSync Premium, vilket gör modellen till ett bra alternativ för gamers.

Samsung S85F-serien kommer att finnas i storlekarna 55", 65", 77" och 83", och detta kommer att vara det mest prisvärda alternativet inom Samsungs OLED-sortiment. Dessa TV-apparater är utrustade med en NQ4 AI Gen 2-processor och 2.0-kanals 20W inbyggda högtalare med OTS Lite (Object Tracking Sound Lite).

Vi kommer att dela fler detaljer om dessa modeller när vi får mer information!

