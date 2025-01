LG presenterar sin OLED-TV-serie för 2025, inklusive de ljusstarkaste modellerna hittills och smartare trådlös 4K-video-teknik

LG avslöjar högkvalitativa OLED-TV-modeller för 2025: LG G5 och LG M5

LG M5 har en mer flexibel trådlös videotransmissionsbox

Nya OLED-paneler sägs vara de ljusstarkaste hittills, med stöd för 165Hz

LG har presenterat sin OLED-TV-serie för 2025 på CES 2025, med en ljusstarkare LG G5 OLED TV och en uppdaterad LG M5 OLED TV. Den sistnämnda kommer att erbjuda större flexibilitet i placeringen av Zero Connect Box, medan båda modellerna kommer att ha en ljusstarkare skärm och ett nytt AI-centrerat gränssnitt för dess webOS smart-TV-plattform.

För OLED-modellerna fortsätter LG OLED M5, efterföljaren till LG M4, att använda Zero Connect wireless box för kabelanslutningar och stöder 4K 144Hz med VRR, inklusive certifierad Nvidia G-Sync och AMD FreeSync för gaming. M5 kommer också att bli världens första "True Wireless" TV, vilket innebär att det inte sker någon förlust av bild- eller ljudkvalitet över trådlös överföring. Detta innebär att Zero Connect Box kan placeras längre bort och på fler platser än M4 (dock behöver TV:n fortfarande en strömkabel, så "True Wireless" är kanske något överdrivet).

Både LG M5 och LG G5 – efterföljaren till en av fjolårets bästa OLED-TV-apparater, LG G4 – kommer att utrustas med en Alpha 11 AI-processor, som inkluderar tekniken Brightness Booster Ultimate. LG hävdar att detta gör G5 tre gånger ljusstarkare än B-serien, företagets instegsmodell för OLED-TV. Däremot saknas i år micro-lens-array (MLA)-teknik, som fanns i både M4 och G4 förra året. Ljusstyrkan verkar istället komma från en "four-stack" OLED-panel och den nya Brightness Booster Ultimate-funktionen.

LG G5 kommer också att stödja upp till 165Hz uppdateringsfrekvens, vilket överträffar många av markandens bästa TV-apparater för gaming just nu.

Kan vi få se de ljusaste OLED-modellerna hittills på CES 2025? Rapporter tyder på att LG OLED-paneler på 3 700 nits kan vara tillgängliga, vilket är ett rejält steg upp jämfört med LG G4 (på bilden) – även om vi tvivlar på att TV-apparaterna kommer att nå sådana höjder ändå. (Image credit: LG Global)

LG:s Evo OLED-modeller kommer också att ha ett Filmmaker Mode med en ny funktion kallad Ambient Light Compensation. Denna funktion gäller för modeller med en ljussensor som analyserar miljön runtom TV-apparaten och försöker sedan visa bilden på skärmen "som regissören avsåg" för den aktuella ljusnivån. Det nya Filmmaker Mode har utvecklats i samarbete med filmindustrin.

Flera uppgraderingar kommer till LG:s webOS smart-TV-plattform, som alla LG OLED-modeller har inbyggt, och som är starkt fokuserade på AI. Dessa nya AI-funktioner inkluderar AI Picture och Sound-profiler samt AI Recommendations kopplade till specifika användarprofiler, AI Search (endast tillgängligt i USA och Korea för tillfället), plus uppdateringar av AI Chatbot som gör det möjligt för den att ge rekommendationer för bild- och ljudlägen.

Slutligen har LG:s Magic Remote fått en omdesign för en mer slimmad design med en ny AI-knapp för att komma åt AI-funktioner, samt en Accessibility-knapp som ger enkel åtkomst till tillgänglighetsfunktioner.

LG M5 OLED

LG M5 OLED (på bilden) kommer att vara "True Wireless" enligt LG och leverera upp till 4K och 144Hz trådlöst. (Image credit: LG)

LG M5 kommer att finnas i storlekarna 65, 77, 83 och 97 tum och ha samma Zero Connect-funktioner som sin föregångare M4, och ta emot en trådlös signal från LG:s Zero Connect-box, som har all inbyggd bearbetning och HDMI-anslutningar. Zero Connect-boxen sägs nu vara "True Wireless", vilket innebär att den kan placeras på fler vinklar och längre avstånd samtidigt som den fortfarande överför signaler med full kvalitet och utan fördröjning.

Intressant nog kommer LG M5 inte att ha en micro-lens-array (MLA)-panel i år, utan istället använda en ny "four-stack" OLED-panel som gör det möjligt för M5 att nå högre ljusstyrka, vilket också möjliggörs med den nya Brightness Booster Ultimate-tekniken.

LG M5 använder den nya Alpha 11 AI-processorn Gen2, som har förbättrats med AI Super Upscaling (för innehåll med lägre upplösning), Dynamic Tone Mapping Pro och Object Enhancing by Visual Perception. Den kommer också att stödja 11.1.2 Virtual AI Surround Sound.

LG G5 OLED

(Image credit: LG)

LG G5 kommer inte bara att finnas i storlekarna 55, 65, 77, 83 och 97 tum, samma som sin föregångare G4, utan det kommer också en ny mindre modell på 48 tum. Den största uppgraderingen jämfört med G4-modellen är Brightness Booster Ultimate-tekniken, som gör att G5-modellens maximala ljusstyrka når tre gånger så mycket som B-serien.

Likt LG M5 kommer micro-lens-array (MLA)-panelen som fanns i G4 inte att inkluderas i år, men LG säger ändå att G5 kommer att bli den ljusstarkaste modellen i G-serien hittills. Istället kommer G5 att använda en ny "four-stack" OLED-panel, som LG säger kommer att ge G5 nya nivåer av ljusstyrka. Det är dock värt att notera att den nya mindre modellen på 48 tum och den större modellen på 97 tum inte kommer att ha den nyare panelen, vilket innebär att dessa modeller kommer att vara mindre ljusstarka än modellerna på 55-83 tum.

En annan stor utveckling i LG G5 är stöd för 165Hz uppdateringsfrekvens för gaming – en förbättring från tidigare 144Hz. G5 kommer också att stödja AMD FreeSync och Nvidia G-Sync, HGiG och Dolby Vision-gaming. Det är dock värt att notera att Dolby Vision inte kommer att stödjas vid 165Hz.

