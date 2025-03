Samsung S95F OLED TV: Allt vi vet om Samsungs nya OLED i toppklass

Samsung S95F OLED TV har officiellt presenterats på CES 2025 som en del av Samsungs OLED-TV-sortiment för året och blir den nya toppmodellen. Som efterföljare till Samsung S95D – som vi utsåg till Årets TV 2024 och en av de bästa OLED-TV-apparaterna vi testat – har vi höga förväntningar på S95F.

Samsung S95D revolutionerade OLED-TV-marknaden med sin OLED Glare Free-antireflexteknik (som huvudsakligen baseras på den matta skärmen som först introducerades i Samsung Frame TV), som effektivt eliminerar reflektioner – OLED-teknikens största svaghet.

Utöver detta levererade S95D även extremt detaljrik bildkvalitet tack vare avancerad AI-bildbehandling, enastående färgåtergivning, hög precision och imponerande kontrast. Den var också fullt utrustad för gaming, hade en snygg design och till och med bra inbyggt ljud. Med andra ord har S95F mycket att leva upp till.

Här nedanför går vi igenom alla detaljer vi har bekräftade om S95F och vad vi fortfarande väntar på att få veta.

Samsung S95F OLED TV: Möjliga priser & lanseringsdatum

Vi har ännu ingen officiell information om pris eller lanseringsdatum för Samsung S95F, men vi kan göra en kvalificerad gissning baserat på föregångaren S95D.

När det gäller lanseringsdatum antar vi att S95F kommer att släppas i mars eller april 2025. Det har varit lanseringsperioden för Samsungs flaggskepps-OLED-apparater – och faktiskt de flesta av deras TV-modeller – under de senaste åren, så det är troligt att Samsung siktar på ett liknande släppschema för S95F.

När det gäller pris kan vi bara uppskatta baserat på S95D-modellens lanseringspris i mars 2024:

55 tum: cirka 27 000 kronor

65 tum: cirka 35 000 kronor

77 tum: cirka 46 000 kronor

Med tanke på den uppgraderade OLED Glare Free 2.0-skärmen, andra förbättringar och inflation, kan vi anta att S95F kommer att kosta något mer än dessa priser – exakt hur mycket får vi vänta på att få veta.

En nyhet för i år är också en 83-tumsmodell, den första någonsin i Samsungs flaggskepps-OLED-sortiment. Det innebär att vi inte har någon föregångare att jämföra priset med. Vi kan dock titta på LG G4 OLED TV, en av LG:s toppmodeller 2024 och en direkt konkurrent till S95D.

LG G4 i 83 tum lanserades för 69 990 kronor, så vi kan anta att S95F i samma storlek kommer att ligga i ungefär samma prisklass.

Så snart vi har officiella prisuppgifter och lanseringsdatum kommer vi att uppdatera informationen här.

Samsung S95F: Funktioner

Samsung S95F kommer att finnas i storlekarna 55, 65, 77 och en ny 83-tumsmodell. Dock kommer 83-tumsvarianten att använda en W-OLED-panel istället för QD-OLED-panelen som de andra storlekarna har. Samsung har dock bekräftat för TechRadar att prestandan kommer att vara likvärdig mellan modellerna.

Den största nyheten med S95F är OLED Glare Free 2.0, en uppgradering av antireflextekniken som först introducerades i föregångaren S95D. OLED Glare Free är en matt skärmyta som nästan helt eliminerar reflektioner från ljuskällor och istället dämpar dem till en mild dimma istället för spegelliknande reflexer som kan distrahera.

Vi berömde OLED Glare Free på S95D för dess effektivitet men noterade att den påverkade svärta genom att höja svartnivåerna till en mörkgrå ton, särskilt i Filmmaker Mode. Efter att ha sett S95F i verkligheten verkar det som att OLED Glare Free 2.0 löser detta problem, genom att återge mer exakta svarta nivåer och bättre skuggdetaljer – även under de starka ljusen på CES-mässan.

S95F kommer att ha den uppgraderade NQ4 AI Gen 3-processorn, med en ökning av neurala nätverk från 20 i Gen 2-processorn (som användes i S95D) till 128. Samsung har också antytt en 30 % ljusstyrkeökning jämfört med S95D och säger att S95F kan nå en HDR-toppljusstyrka på 4 000 nits mycket kortvarigt över 3 % av skärmen. En mer praktisk siffra är att TV:n ska kunna nå 2 000 nits i ett 10 % HDR-fönster.

S95F introducerar även stöd för 165 Hz uppdateringsfrekvens, samma som LG G5 OLED. Den stöder VRR, inklusive AMD FreeSync Premium Pro, ALLM och 4K, 144 Hz över fyra HDMI 2.1-portar. Precis som sin föregångare har S95F många av de funktioner vi letar efter i de bästa gaming-TV-apparaterna, men den saknar fortfarande stöd för Dolby Vision.

Den kommer också att ha ett inbyggt 4.2.2-kanaligt högtalarsystem med en total effekt på 70 W, inklusive Object Tracking Sound+ (OTS+) och uppåtriktade högtalare för Dolby Atmos-stöd.

Samsung S95F: Design

Vi älskade designen på Samsung S95D i vår recension, där vi berömde den ultratunna profilen och den nästan kantlösa skärmen, samt den "svävande" designen där stativet blir nästintill osynligt när man tittar på TV:n rakt framifrån.

Lyckligtvis behåller S95F denna design, inklusive den "svävande" designen, vilket gör den till en av de mest estetiskt tilltalande TV-apparaterna. Vi har redan diskuterat OLED Glare Free-tekniken, men den matta skärmen bidrar också till det lyxiga utseendet.

S95F kommer fortsatt att använda en separat One Connect Box för alla anslutningar, där ström och bild överförs till TV:n via en enda kabel. Den kommer dock inte att ha den trådlösa anslutningsboxen som används i The Frame Pro TV.

Samsung S95F: Vad vi fortfarande behöver veta

Trots att vi har fått reda på mycket om Samsung S95F, finns det fortfarande några viktiga detaljer vi väntar på:

Vi behöver veta vad den faktiska ljusstyrkan över hela skärmen blir, något vi kommer att ta reda på när vi testar S95F.

Vi väntar fortfarande på officiella prisuppgifter och lanseringsdatum för alla storlekar av S95F. Med tanke på den nya OLED Glare Free 2.0-tekniken (och naturlig inflation) förväntar vi oss att S95F blir något dyrare än S95D.

Vi ser verkligen fram emot att testa S95F ordentligt. S95D utsågs som sagt till årets TV 2024 av våra TV-experter på TechRadar, så vi har höga förväntningar på S95F – och vi hoppas att den överträffar dem!