House of the Dragons enorma framgång visar att intresset för Game of Thrones finns kvar

House of the Dragon satte nytt premiärrekord för HBO och HBO Max.

Det verkar som att rapporterna om att Game of Thrones är en död serie är kraftigt överdrivna. Varför? Eftersom House of the Dragon, den första spin-off-serien från HBO:s liveaction-version av George R.R. Martins älskade fantasyromaner, precis blev den mest sedda seriepremiären i streamingtjänstens historia.

I ett pressmeddelande avslöjade Warner Bros Discovery (WBD) – ägarna av HBO och dess streamingtjänst HBO Max – att House of the Dragons första avsnitt drog 9,986 miljoner tittare på premiärkvällen. Även om den siffran bara står för amerikanska hushåll, bekräftade Warner Bros. Discovery också att House of the Dragon var HBO Max största serielansering i Latinamerika samt Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) – territorier där streamingtjänsten är tillgänglig.

Dessutom ökade intresset för Game of Thrones bland HBO Max-prenumeranter under veckorna fram till premiären av House of the Dragon. WBD bekräftade att fantasyserien har vuxit från vecka till vecka sedan juni, med ett totalt publikengagemang som var 90% högre under dagarna fram till premiären äv House of the Dragon jämfört med sju veckor tidigare.

I Storbritannien drog House of the Dragon också in rejäla tittarsiffror efter premiärsläppet på Sky. Enligt TechRadars källor tittade 1,39 miljoner tittare på seriens första avsnitt under de första 24 timmarna efter att det lanserades – siffror som hjälpte serien att gå om Game of Thrones som den största dramalanseringen någonsin på Sky Atlantic.

"Tittarsiffrorna under de senaste 24 timmarna för House of the Dragon över Sky och NOW TV har varit lika episka som själva serien", säger Zai Bennett, VD för innehåll på Sky. "Responsen har redan varit fenomenal - och vi är övertygade om att siffrorna kommer att växa avsevärt när alla on demand-siffror är samlade och vi har den övergripande bilden av tittarsiffror."

Det är därför tydligt att publiken inte helt har vänt ryggen åt Game of Thrones-serien, som kommer att ses som en enorm vinst för Warner Bros. Discovery, speciellt med tanke på att vissa kommentarer från branschen (opens in new tab) – inklusive oss på TechRadar (opens in new tab) – har föreslagit att Game of Thrones' illa omtyckta åttonde säsong, resulterat i ett minskat globalt intresse för House of the Dragon och Game of Thrones i allmänhet.

House of the Dragon blir ny härskare bland TV-serier på HBO Max. (Image credit: HBO)

House of the Dragons enorma framgång ger ett kort andrum för Warner Bros. Discovery – det nya varumärket som skapades av den senaste sammanslagningen mellan de två företagen – efter veckor av dålig pressbevakning. Konglomeratet har mött massiva motreaktioner (och det med rätta) över nedläggningen av DCEU-filmen Batgirl (opens in new tab), plus borttagningen av flera fanfavorit serier och filmer från HBO Max.

På ungefär samma sätt som Stranger Things säsong 4 (opens in new tab) gav Netflix en välbehövlig paus mitt i deras senaste ekonomiska elände och stora prenumerantförluster, verkar House of the Dragon ha gjort samma sak för WBD. Folk pratar om House of the Dragons mest brutala scener snarare än företagets problem – HBO Max-serien blev ett topptrendande ämne på Twitter i 14 timmar i sträck efter lanseringen.

Martins inblandning i utformningen av House of the Dragon bidrog förmodligen också till framgången för serien. Den hyllade författaren avslöjade nyligen (via WSJ (opens in new tab)) att han hade en mer framträdande (opens in new tab) roll i spin-off-serien än han hade i de sista säsongerna av Game of Thrones. Med tanke på att vi rankade tre av Game of Thrones senaste fyra säsonger som de sämsta, spelade Martins inflytande på originalseriens struktur, berättelser, mogna teman och karaktärsbågar en betydande roll i dess tidiga framgång. House of the Dragon kommer att ha dragit nytta av Martins omfattande konsultroll i utvecklingen av serien, då han varit involverad i de tio första avsnitten av serien.

Det är fortfarande tidiga dagar för House of the Dragon, men allt tyder på att serien kommer att bli lika framgångsrik som Game of Thrones var för tio år sedan. Warner Bros. Discovery kan andas ut efter den lovande starten – och inte bara för att det lättar på trycket på organisationen. Företaget har andra Game of Thrones spin-offs under utveckling – bland annat en Jon Snow-serie (opens in new tab) och The Sea Snake – och den omedelbara framgången med House of the Dragon bevisar att det fortfarande finns en publik för Westeros-baserad underhållning.

I ljuset av deras problem under senare tid behövde WBD en stor vinst och House of the Dragon har verkligen levererat två: en för företaget som helhet och en för deras liveaction Game of Thrones-franchise. Dagarna för Game of Thrones verkar alltså inte vara helt räknade ännu, tack vare House Targaryen, dess drakar och politiskt laddade drama.

Om du vill läsa om mer HBO-baserat innehåll, kan du kolla in vår artikel där vi samlar alla de bästa TV-serierna på streamingtjänsten (opens in new tab) just nu.