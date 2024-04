HBO:s Game of Thrones spinoff-serie har lagts åt sidan enligt Kit Harington

Vi har dåliga nyheter för alla Jon Snow-fans. Game of Thrones spinoff-serien som skulle ge fler berättelser kring den mycket älskade karaktären har nu lagts åt sidan, enligt Kit Harington själv i en intervju med ScreenRant nyligen.

Serien skulle ha ägt rum efter händelserna i Game of Thrones, där Snow red in i Haunted Forest för att börja ett nytt liv. Även om det inte var bekräftat, fanns det förslag på att andra bekanta ansikten som Arya Stark och Sansa Stark också skulle dyka upp.

Men trots två Emmy-nomineringar för Harington i hans roll som Snow och en stor fanbas kring allt som har med Thrones att göra, verkar det som om serien nu alltså har lagts åt sidan.

Därför fick Jon Snow-serien tummen ner från HBO

I sin intervju med ScreenRant förklarade Kit Harington att serien inte blir av eftersom de inte hade lyckats hitta den rätta historien som alla var tillräckligt entusiastiska över. Därför bestämde de sig för att lägga ned den för tillfället. Det kan hända att de i framtiden återvänder till serien, men för tillfället är det alltså ett nedlagt projekt. Även om Harington är hoppfull om att projektet kan tas upp igen i framtiden, är det inte längre i aktiv utveckling.

Det är synd, men det finns fortfarande gott om Game of Thrones-serier som är i utveckling och som kommer att släppas på HBO. Ett av de projekt som har kommit längst i utvecklingen är A Knight of the Seven Kingdoms, som kommer att sändas på TV under 2025. Andra potentiella spin-offs som George RR Martin har avslöjat inkluderar "animerade projekt som utspelar sig i världen av A Song of Ice och Fire".

Som vi rapporterade vid tidpunkten för Martins tillkännagivande, förbättrar animation avsevärt oddsen för att serier kommer att göras eftersom epos som Game of Thrones är förvånansvärt dyra att göra som liveaction-serier – något som utan tvekan var i HBO:s tankar när man övervägde utvecklingen av serien.