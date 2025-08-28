Google uppdaterar Google Home-appen med fem förbättringar för iOS och Android
Bättre videoprestanda och mer.
- Förbättringar är på väg till Google Home-appen
- Kameraflöden ska bli mer tillförlitliga och snabbare
- Uppdateringarna rullas ut för både Android och iOS
Det har inte varit någon höjdartid för Google Home-ekosystemet på sistone. Allt fler användare har klagat på buggiga enheter och appar, men Google lovar nu att bättring är på gång i Google Home-appen för både Android och iOS, framför allt kopplat till Nest-kameror och dörrklockor.
I ett inlägg på Google Nest Community listar en medlem ur Nest-teamet förbättringarna. Även om de rapporterade problemen inte adresseras direkt, så antyds de tydligt.
”Vi vill också passa på att tacka er alla,” står det i inlägget. ”Även om vi inte alltid träffar helt rätt är vi fortsatt engagerade i att lyssna på våra användare och bygga intuitiva, tillförlitliga och högpresterande kamerafunktioner för hemmet.”
Har du en Nest-kamera av något slag? Här är fem av de största förbättringarna som nu är på väg:
1. Snabbare förhandsvisningar
Kameraförhandsvisningar visar nu en cachad bild från en tidigare livesändning. Det innebär att vyn kan vara något föråldrad tills den laddats helt, men det gör det enklare att snabbt se vilken kamera som är vilken om du har flera i appen.
2. Förbättrade gester
Gesterna har förenklats. Nu kan du växla mellan tidslinje- och händelsevy med en enda sveprörelse. Även att expandera, minimera och stänga kameraflöden styrs nu med en svepgest, vilket gör appen enklare att navigera.
3. Bättre notiser
Även notisförhandsvisningarna har förbättrats. På både Android och iOS får du nu se en statisk miniatyrbild tillsammans med en större animerad förhandsvisning, så du får en tydligare bild av vad varningen gäller utan att behöva öppna appen.
4. Mer tillförlitlig rapportering
Google säger att appen nu är bättre på att visa om dina kameror är online eller offline, så att du alltid vet status för varje enhet. Samma optimeringar ska också innebära att livestreamingen fungerar bättre.
5. Smidigare prestanda
Utöver detta har fler justeringar gjorts för att minska fördröjning, minska risken för felmeddelanden som ”ingen video tillgänglig” och säkerställa att kameraflöden återhämtar sig snabbare när de stängts av och slås på igen.
Dessa förbättringar bygger vidare på tidigare uppdateringar som Google redan rullat ut. Där ingår bland annat ökad skärpa i videor, en mer sömlös tidslinje och en snabbspolningsfunktion för att hoppa mellan klipp.
Samtidigt tyder mycket på att ny hårdvara också är på gång. Fyra nya Nest-enheter har nyligen läckt ut, vilket antyder att Google trots allt inte helt har glömt bort sin smarthem-kategori.
