"Vi har använt den här funktionen i flera år": Apple har slopat en uppskattad Apple Watch-funktion i watchOS 27 – och vissa användare saknar den redan

Apples Walkie-talkie-funktion verkar ha försvunnit från watchOS 27

Funktionen lät dig kommunicera med andra Apple Watch-användare direkt från handleden

Användare rapporterar att den inte går att hitta i den första betaversionen av watchOS 27

När Apple presenterar ny mjukvara, vilket företaget gjorde under WWDC den 8 juni, brukar det innebära att nya funktioner tillkommer. Den här gången har dock uppmärksamma användare upptäckt att en uppskattad funktion verkar ha försvunnit från watchOS 27 och det finns inga tecken på att den kommer tillbaka.

Funktionen i fråga heter Walkie-talkie och låter dig lyfta handleden och prata med en annan Apple Watch-användare som är ansluten. Det är ett lekfullt sätt att kommunicera och kan vara särskilt underhållande för yngre barn.

Nu verkar det dock som att Walkie-talkie helt saknas i utvecklarbetan av watchOS 27 som Apple nyligen släppte. Apple har inte gjort något officiellt uttalande om saken, men i den första betaversionen går funktionen inte att hitta.

Latest Videos From Watch full video here:

Användare har redan vänt sig till sociala medier för att uttrycka sin besvikelse. Användaren ra4oasis skrev: "Det suger verkligen. Min son och jag använder den hela tiden."

Användaren Loupetron_Primal förklarade samtidigt varför funktionen varit så användbar: "Min bästa vän och jag bor i en etagelägenhet. Han är på övervåningen och jag är på nedervåningen. Vi har använt den här funktionen i flera år istället för att stå och skrika till varandra."

En sorgligt bortglömd funktion

(Image credit: Future)

Vi kan inte säga att vi har varit flitiga användare av Walkie-talkie genom åren, men den har definitivt haft sina stunder sedan vi började använda Apple Watch. Det är en charmig tillbakablick till klassiska komradioapparater och samtidigt genuint användbar i situationer där du inte behöver ringa ett samtal eller skriva ett meddelande.

Samtidigt har Apple knappt ägnat funktionen någon uppmärksamhet sedan den lanserades 2018. Den har inte fått några större uppdateringar sedan dess och vi skulle inte bli förvånade om många Apple Watch-användare inte ens känner till att den existerar.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det talar för att det här kan vara ett medvetet beslut från Apple snarare än ett misstag eller ett förbiseende. Dessutom har Walkie-talkie länge dragits med kritik kring sin tillförlitlighet. På Reddit menade exempelvis användaren nate390 att funktionen alltid varit lite bristfällig:

"Det var en riktigt bra idé, men enligt min erfarenhet fungerade den inte särskilt bra. Den fungerade när båda använde mobilanslutning, men inte lika bra när den ena eller andra var ansluten till en iPhone via Bluetooth."

Med det i åtanke kanske vi inte borde vara alltför förvånade över att den inte verkar ha klarat sig in i watchOS 27. Det är ändå tråkigt att funktionen till synes har tagits bort helt. Kanske ansåg Apple helt enkelt att den inte var värd ansträngningen att vidareutveckla och förbättra.

Det finns fortfarande en liten chans att Apple ändrar sig innan watchOS 27 lanseras för allmänheten i höst, men vi skulle nog inte sätta några större förhoppningar till det.