Uppretade Garmin-användare gör uppror mot nya prenumerationstjänsten – "Vi måste ta tydlig ställning"

Garmin presenterade nyligen en ny premiumplan för sin Connect-app

Arga användare har varit snabba med att uttrycka sitt missnöje

Tusentals har vänt sig till Reddit för att visa sitt stöd för en bojkott av tjänsten

Bara timmar efter att Garmin offentliggjorde sin nya Premium-prenumeration hade tusentals upprörda användare vänt sig till Reddit för att visa sitt missnöje över beslutet.

Som vi rapporterade tidigare är Garmin Connect+ en ny abonnemangsnivå för Garmin-användare. Den kostar 6,99 dollar per månad eller 69,99 dollar per år och ger användare tillgång till AI-drivna träningsinsikter, en prestandapanel, en Live Activity-funktion, utökad LiveTrack med mera.

Garmin betonade för oss att "Garmin Connect-appen är en kostnadsfri, personlig upplevelse och den kommer inte att försvinna", i ett tydligt försök att förekomma användarreaktioner. Tyvärr verkar det inte ha hjälpt.

Ett inlägg på Garmins subreddit med över 6 000 upvotes och en mängd arga kommentarer har tagit över forumet, i takt med att användarna reagerat på nyheten.

"To everyone who cares about the future of Garmin customer service: DO NOT SIGN UP," skrev den som startade tråden. "Vi måste ta tydlig ställning mot den här skadliga trenden med prenumerationer överallt. Vi betalar redan flera tusen för klockor som bara håller några år eftersom batterierna inte går att byta ut."

Det ilskna inlägget uppmanar användare att "Gå samman för att försvara kundernas rätt till komplett mjukvara för en klocka som kostar 10 000 kronor" och att stå upp mot förändringar som "kommer att minska användbarheten och äganderätten till våra produkter i framtiden."

Garmin-användare eniga i sin ilska över prenumerationen

"Kommer aldrig betala för prenumerationen," skrev en användare. "Men det får mig att omvärdera vilken klocka jag köper nästa gång," fortsatte hen. "Jag kunde motivera kostnaden för en Garmin när jag visste att jag fick alla funktioner med på köpet, men vi vet alla vad som händer med en tjänst så fort en betalnivå införs."

"Det verkar som Coros är tillbaka på menyn, grabbar," skrev en missnöjd användare. "Självklart betalar jag inte för den där skiten," lade en annan till.

Andra användare har uppmuntrat till att lämna feedback till Garmin via företagets idéforum. Att kalla det enhälligt kanske är starkt, men hittills har vi inte sett en enda positiv kommentar eller reaktion på nyheten.

Det är inte bara idén om en generell prenumeration som upprör användarna, utan även värdet av de specifika funktioner som erbjuds. "Jag testade gratisversionen och ser inget värde i det. Jag hoppades lite på att jag skulle kunna säga upp Strava Premium, men nej," skrev en användare.

Garmin måste rimligen ha förväntat sig en viss användarreaktion – att införa en prenumeration på en tidigare kostnadsfri mjukvaruplattform är alltid en risk – men det är tveksamt om företaget förväntade sig ett så kraftfullt uppror.

Problemet handlar delvis om sammanhang. Garmin-användare har under året drabbats av ett stort avbrott som gjorde enheter obrukbara i över ett dygn. På senare tid har användare också uttryckt oro för att dyra och kraftfulla enheter halkar efter, till följd av ett splittrat sätt att rulla ut mjukvara och nya funktioner.

Vi har kontaktat företaget för en kommentar kring den upprörda reaktionen och uppdaterar artikeln så fort vi vet mer. Håll också utkik hos TechRadar UK för ett öppet forum där användare kan dela med sig av sina tankar. Att Garmin skulle backa helt från beslutet känns osannolikt, men företaget kan bli tvunget att agera i någon form med tanke på läget.