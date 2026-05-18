Google I/O är nästan här och Wear OS 7 behöver de här 5 uppgraderingarna för att kunna konkurrera med Garmin och Apple Watch

Googles årliga utvecklarkonferens Google I/O närmar sig snabbt och utöver nya funktioner för Android-telefoner samt en närmare titt på de nya Googlebook-enheterna är vi som gillar wearables särskilt nyfikna på vad som händer med Wear OS 7.

Eftersom Google I/O främst riktar sig till utvecklare lär vi få en bättre titt på nästa generation operativsystem och AI-funktioner som utvecklare kan använda för att skapa nya appar och funktioner till exempelvis Google Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 och andra kommande, ännu ej presenterade enheter.

Vi fick redan en liten försmak under Android Show, Googles livesändning den 12 maj som fokuserade på uppdateringar inom Android-ekosystemet. Även om inga specifika förändringar för Wear OS 7 nämndes fick vi ändå se flera nya AI-funktioner som kommer till Wear OS och som kan hjälpa Google att fortsätta konkurrera med de bästa Garmin-klockorna och bästa Apple Watch-modellerna.

Latest Videos From

Här är därför några av förändringarna vi redan vet är på väg till Wear OS-användare, tillsammans med ett par kvalificerade gissningar. Vi lär få veta mer under Google I/O den 19 maj.

🎬 Watch The Android Show | I/O Edition 2026 - YouTube Watch On

1. Anpassningsbara widgets

(Image credit: Future)

Android Show visade upp flera nya funktioner under Gemini Intelligence-paraplyet, där möjligheten att skapa egna widgets genom att helt enkelt beskriva dem för Gemini var en av de mest intressanta.

Efter det verkar Gemini i princip kunna “vibe-koda” widgeten åt användaren.

Vi fick inga indikationer på att det går att skapa widgets direkt på en smartklocka via Gemini och mikrofonen, men vi fick däremot se att smartklockor också kan använda de här anpassade widgetarna.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Under presentationen visades exempelvis en widget skapad för Google Pixel Watch 4 som visade vind- och regnförhållanden för optimala cykelturer.

Vi väntar oss mer anpassning av den här typen i Wear OS 7, där användare kan plocka fram specifik information och placera den direkt i fokus på klockan.

2. Avancerad automatisering av uppgifter med Gemini Intelligence

Under Android Show fick vi se en grafik där ett meddelande om att äta lunch med en vän visades på en Pixel Watch. När planerna väl var spikade dök en prompt upp för att skapa en kalenderhändelse med texten “Add lunch at Zany’s Bistro, Sun 11:30am”.

Det här är en del av Geminis nya funktion för “complex task automation”, som kan analysera kontextuell information och utföra uppgifter åt användaren, som att boka en cykel längst fram på nästa spinningpass, som visades under presentationen.

Eftersom funktionen demonstrerades direkt på en smartklocka tror vi att Wear OS 7 inte bara kommer användas för att visa notiser om sådana händelser, utan också för att utföra mer lokal AI-bearbetning direkt på enheten.

Vi gissar exempelvis att det kommer gå att be klockan öppna Google Maps och skapa en rutt till Zany’s Bistro baserat på meddelandena som nämndes tidigare, kanske genom en enkel fråga som “hur långt är det dit?”.

3. Rambler på smartklockor

(Image credit: Coros)

Under Android Show visade produktchefen Dieter Bohn upp mjukvaran Rambler, ett förbättrat AI-drivet tal-till-text-system som kan tolka långa och osammanhängande meddelanden fyllda med utfyllnadsord och självkorrigeringar, istället för att bara transkribera exakt det som sägs.

I takt med att transkribering blir bättre håller röststyrning på att bli ett av de viktigaste sätten vi interagerar med wearables idag – vi skulle själva knappast komma särskilt långt i köket utan att be en Apple Watch Ultra 3 sätta timers via dess raise-to-talk-funktion.

När användningen av röstassistenter fortsätter växa på wearables känns det svårt att inte se Rambler komma till Wear OS förr eller senare.

4. Förbättrad batteritid

Alla dessa AI-funktioner kräver mycket kraft. Nästan varje ny generation utlovar bättre och mer effektiv batterihantering, men den här gången känns det nästan som ett måste om Wear OS 7 ska kunna hantera alla nya AI-verktyg – även om det bara handlar om att hålla exempelvis Google Pixel Watch på ungefär samma batteritid som utlovas vid lansering.

5. Kontext, kontext, kontext

(Image credit: Future)

Vi kommer sannolikt få se fler ännu ej tillkännagivna funktioner, men de lär alla kretsa kring samma grundidé – att använda AI för att samla in och analysera kontextuell information från befintliga funktioner för att förbättra och vidareutveckla tidigare upplevelser.

Om man exempelvis dyker upp på samma pilatesstudio varje vecka kan Apple redan idag kombinera GPS-information med träningsdata och föreslå att man startar ett pilatespass. Företagets Workout Buddy-funktion analyserar dessutom hela träningshistoriken och kan exempelvis tala om att den senaste kilometern man sprang var den snabbaste någonsin.

Vi är övertygade om att vi kommer få se liknande funktioner i framtida Wear OS-klockor och det är möjligt att det händer redan i år.

Användningen av historisk data från olika appar för att förutse användarens behov håller redan på att bli en central del av de agentiska AI-upplevelser som företag som Google försöker bygga upp.