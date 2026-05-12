SATS lanserar AI-inspirerat träningskoncept med smarta tester och biologisk ålder

SATS lanserar nya konceptet The Hack - Smart Training by SATS

Medlemmar får kroppsscanning, styrke- och rörlighetstester samt personliga träningsprogram

Konceptet testas på utvalda gym i Sverige och Norge från den 11 maj 2026

SATS lanserar nu ett nytt träningskoncept kallat The Hack - Smart Training by SATS, där teknologi, personlig vägledning och datadrivna insikter kombineras för att hjälpa medlemmar skapa mer hållbara träningsrutiner.

Det nya upplägget bygger på en växande trend inom träning och hälsa där allt fler efterfrågar mer personliga och datadrivna lösningar. SATS pekar bland annat på ökande intresse för smart tracking, gamification och så kallad biologisk ålder som exempel på hur träning blir allt mer teknikorienterad.

Enligt SATS ska konceptet göra det enklare för medlemmar att förstå vad som faktiskt fungerar för deras kropp och vardag, snarare än att bara förlita sig på motivation.

– Många behöver en tydligare riktning i sin träning. När du vet vad du ska göra och känner att det fungerar så ökar motivationen att fortsätta. Med The Hack vill vi göra träningen mer konkret, personlig och motiverande, så att fler kan nå sina träningsmål och fortsätta träna över tid, säger Ellen Marie Vanberg, Nordic Chief Product Officer på SATS.

Kroppsscanning och personliga träningsprogram

The Hack börjar med ett introduktionspass tillsammans med en personlig tränare där medlemmarna får fylla i mål, tidigare erfarenheter och genomföra flera olika tester.

Konceptet inkluderar kroppsscanning samt tester av styrka och rörlighet i en särskild testzon. Därefter presenteras resultaten tillsammans med indikatorer som ska kunna ge en uppskattning av användarens biologiska ålder.

Utifrån resultaten får medlemmarna sedan ett personligt träningsprogram direkt i SATS-appen, anpassat efter deras nivå och mål. Tanken är också att testerna ska kunna upprepas efter en viss period för att följa utvecklingen och justera träningen över tid.

På vissa gym kommer medlemmar även få tillgång till smart träningsutrustning som integreras i konceptet.

Testas på fyra svenska SATS-gym

The Hack - Smart Training by SATS lanseras som ett pilotprojekt på utvalda gym i Sverige och Norge från den 11 maj 2026.

I Sverige blir konceptet tillgängligt på följande gym:

SATS Hornstull

SATS Sjöstaden

SATS Liljeholmstorget

SATS Telefonplan

Det återstår att se hur mycket medlemmarna faktiskt kommer använda de mer datadrivna funktionerna i vardagen, men konceptet visar att gymbranschen fortsätter röra sig mot mer teknikbaserad och individanpassad träning.