Lifestyle Logging är Garmin Connects nya användbara verktyg som rullas ut till alla – så ställer du in det och använder det

De bästa Garmin-klockorna är utmärkta hälso- och träningsspårare som kan övervaka din sömn, träning, återhämtning och vardag samt ge användbara insikter. De är väldigt populära men de lider av samma problem som de flesta andra aktivitetsmätare: brist på sammanhang.

När du ser en pulsgraf över dagen och jämför den med resultaten från föregående vecka säger den inte så mycket i det sammanhangslösa vakuum som grafen utgör. Den kan känna av när du sover, vilket kännetecknas av lägre puls, och när du har tränat, vilket generellt kännetecknas av högre puls (om du inte råkar vara exceptionellt vältränad).

Sömn och aktivitet berättar dock inte hela historien. Vad orsakar en dålig natts sömn? Hur påverkar koffein, alkohol, tunga och lätta måltider pulsen? Hur är det med känningar av kroniska sjukdomar eller effekterna av kvinnors cykler? Statistik utan sammanhang är sällan användbar och hjälpsam på individnivå.

Det är här Garmins nya funktion Lifestyle Logging kommer in.

Vad är Lifestyle Logging?

Lifestyle Logging är en ny funktion för omedelbar journalföring som lagts till i Garmin Connect-appen. Tillgänglig via fliken Health Stats, den låter dig skapa en lista med hjälpsamma taggar, från ”koffein”, ”alkohol” och ”tung måltid” till ”sovmask”, ”stretching” och ”bastu”.

När din tagglista är skapad låter Lifestyle Logging dig lägga till taggar vid relevanta tidpunkter under dagen. Du kan ställa in Garmin Connect så att appen påminner dig om att lägga till taggar vid vissa tider för konsekvens. Till exempel kan den påminna dig kl. 08.00, så att du kommer ihåg att lägga till taggar för kvällsbeteenden som ”läsa i sängen” och morgonvanor som ”kaffe”.

Vilka Garmin-användare får Lifestyle Logging?

Alla. Du behöver ingen specifik klocka för att använda Lifestyle Logging eftersom funktionen finns i Garmin Connect-appen. Du behöver bara en klocka som kan mäta puls.

Du behöver inte heller det AI-drivna premiumabonnemanget Garmin Connect+. Det är en funktion som finns för användare på alla nivåer. Se bara till att du har uppdaterat Garmin Connect, så ska du hitta funktionen under More > Health Stats > Lifestyle Logging.

Så ställer du in och använder Lifestyle Logging

När du har öppnat Garmins Lifestyle Logging uppmanas du att välja från en lista med taggar. Det rekommenderas att du bara väljer några få, baserat på din livsstil, men det verkar inte finnas någon övre gräns. Du kan även scrolla längst ned för att lägga till ett anpassat beteende (Add a Custom Behavior).

Du kan också ställa in och slå av/på påminnelser för att logga beteenden genom att trycka på de tre prickarna uppe till höger och välja Reminders.

Gå till fliken Lifestyle Logging under dagen för att logga eller redigera beteenden.

