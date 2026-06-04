Until Dawn 2 har tillkännagivits med en ny utvecklare bakom uppföljaren, och vi ser fram emot mer slasher-skräck

Until Dawn 2 har tillkännagivits för 2027

Spelet utvecklas av Firesprite Games istället för Supermassive Games

Berättelsen följer ett team av spökjägare som stöter på verklig skräck på en tropisk ö

En uppföljare till Until Dawn har tillkännagivits, men efterföljaren till skräckklassikern från 2015 utvecklas inte av originalskaparna Supermassive Games.

Spelet visades upp under Sonys State of Play den 2 juni och utvecklas av Firesprite Games, studion bakom Horizon: Call of the Mountain, som var teamets första spelsläpp.

"Precis som många av er är flera av oss i teamet enorma fans av det ursprungliga Until Dawn, så att få skapa uppföljaren har varit en dröm som gått i uppfyllelse", skrev Firesprite i ett inlägg på PlayStation Blog.

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"En del av vårt uppdrag från dag ett har varit att hedra spelets kärna: karaktärsdrama, svåra val och de där oförglömliga skräckögonblicken som gjorde det första spelet så speciellt."

Precis som originalet kommer Until Dawn 2 att kretsa kring en grupp vänner, men den här gången är de isolerade på en tropisk ö. Gruppen består av ett team spökjägare bakom det fiktiva programmet Dead True, men få känner till att deras videor och övernaturliga upptäckter egentligen är iscensatta. Allt förändras när de stöter på verklig skräck på ön och till synes måste överleva fram till gryningen för att kunna fly.

Until Dawn 2 - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

"Efter att precis ha skrivit på ett avtal med ett stort TV-nätverk skickas teamet till en övergiven tropisk ö för sitt första fullt finansierade avsnitt. Till en början är det sol, sand och hemligheter ... plus en hel del högst olämpligt drama när deras komplicerade relationer börjar bubbla upp till ytan", skriver Firesprite.

"Naturligtvis finns det mer bakom den här vackra ön än vad som först möter ögat. Under den idylliska ytan döljer sig fasansfulla och hjärtskärande hemligheter – flera hundra år gamla och törstande efter hämnd – och vårt team har hamnat mitt i allt."

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"Jakten på visningar må ha fört dem hit, men överlevnad blir snabbt det enda som räknas. Kommer du att hjälpa dem att fly och berätta sin historia för världen, eller kommer de att bli ännu en hemsökt legend som ön krävt som sitt offer?"

Även uppföljaren kommer att bjuda på svåra beslut och livsavgörande konsekvenser som får en fjärilseffekt genom resten av berättelsen. Trailern ger tydliga vibbar av klassisk slasher-skräck, något vi alltid uppskattar, och vi ser fram emot att se hur historien utvecklas. Dessutom verkar det som att Dr. Hill är tillbaka för att leverera ännu fler kusliga kommentarer.

Firesprite har bekräftat att fler detaljer om berättelsen och en djupare genomgång av spelupplägget kommer att presenteras under de kommande månaderna. Spelet väntas lanseras under 2027.