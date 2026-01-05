Monster Hunter Wilds kan vara på väg till Switch 2
Capcoms stöd för Switch 2 kan fortsätta med ett av företagets största spel.
- Monster Hunter Wilds kan vara på väg till Nintendo Switch 2
- En datagrävningsgrupp har hittat grafik-presets för konsolen
- Den potentiella versionen kan stödja både kvalitets- och prestandalägen
Capcoms Monster Hunter Wilds kan vara på väg till Nintendo Switch 2 inom en snar framtid.
Som uppmärksammats av subreddit r/GamingLeaksAndRumours har en kinesisk datagrävningsgrupp hittat ett stort antal grafik-presets för spelet på samtliga plattformar, inklusive både dockat och bärbart läge för Switch 2.
Reddit-tråden innehåller en länk till ett Google Sheets-dokument som samlar alla dessa förinställningar, vilket ger spelare möjlighet att justera inställningarna i PC-versionen av Wilds för att se hur spelet potentiellt kan se ut och prestera på Nintendos konsol.
Det dockade läget verkar erbjuda både kvalitets- och prestandalägen, där det förstnämnda ger bättre grafik i 30 fps, medan det senare siktar på 60 fps men med reducerad visuell kvalitet.
Capcom har varken bekräftat eller avfärdat en kommande Switch 2-version av Monster Hunter Wilds, så dessa fynd bör tas med en nypa salt. Förekomsten av grafik-presets anpassade för Switch 2 innebär trots allt inte någon direkt bekräftelse.
Samtidigt ser Capcoms stöd för Switch 2 starkt ut. Nintendos nya konsol får storspel som Resident Evil Requiem och Pragmata redan vid lansering, samt Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
Dessutom bekräftade seriens producent Ryozo Tsujimoto i december månads Monster Hunter Showcase-video att Title Update 4, som släpptes den 16 december 2025, var Wilds sista stora innehållsuppdatering. Det innebär att en framtida Switch 2-version skulle vara innehållsmässigt komplett och kanske till och med kunna sammanfalla med en potentiell expansion, även om det i nuläget är ren spekulation.
Vi tror att en Switch 2-version av Monster Hunter Wilds kan bli svår att sälja i det här skedet, åtminstone för spelare som redan har lagt många timmar i spelet. Dess live service-upplägg och avsaknaden av stöd för cross-save innebär att det inte är särskilt lockande att börja om från början på ett nytt system.
Samtidigt, om Capcom har planer på att lägga till stöd för cross-save och kan erbjuda en stabil upplevelse på Switch 2, är vi övertygade om att många spelare skulle vara mer benägna att köpa spelet igen.
