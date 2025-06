Mafia: The Old Country får ny storytrailer och officiellt lanseringsdatum i augusti

En ny Mafia: The Old Country-trailer visades upp under Summer Game Fest

Trailern med fokus på berättelsen gav oss en titt på flera nya karaktärer

Spelet släpps den 8 augusti 2025

Mafia: The Old Country får officiell lansering den 8 augusti till PS5, Xbox Series X, Xbox Series S och PC.

Hangar 13 gjorde tillkännagivandet under Summer Game Fest 2025 och visade samtidigt upp en helt ny trailer för actionäventyret i tredje person, där vi även fick en ny inblick i berättelsen.

”Avslöja organiserad brottslighets ursprung i Mafia: The Old Country, en rå gangsterhistoria som utspelar sig i 1900-talets brutala undre värld i Sicilien. Kämpa för att överleva som Enzo Favara och bevisa ditt värde för Cosa Nostra i detta uppslukande actionäventyr i tredje person, som utspelar sig under en farlig och obarmhärtig era”, lyder spelets beskrivning.

”Enzo är beredd att göra vad som helst för ett bättre liv. Efter en brutal barndom med tvångsarbete är han redo att riskera allt för att bli en man av ära inom Torrisi-familjens brottssyndikat. Hans ed till Cosa Nostra, med all makt, alla frestelser och det lidande som följer med, är en brinnande påminnelse om denna enkla sanning: Familjen kräver uppoffring.”

Förhandsbokningarna för både Standard- och Deluxe-utgåvorna är nu öppna. Spelare som säkrar ett exemplar får Soldato Pack, som innehåller kosmetiska föremål samt en användbar Charm.

