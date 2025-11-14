Steam Machine vs Steam Deck: de 4 största skillnaderna förklarade

Valves nya spelinriktade Steam Machine ska lanseras våren 2026 men priser har ännu inte tillkännagivits

Specifikationerna visar stora skillnader mellan det nya systemet och Steam Deck

Steam Machines processor och specifikationer antyder att den kan utmana dagens konsoler

Det har gått flera år sedan rykten började cirkulera om Valve:s planer på ny hårdvara efter Steam Decks lansering 2022, med allt fler viskningar om ett system som fungerar som en hybrid mellan gaming-PC och konsol. Nu har vi äntligen fått svaret: den nya Steam Machine som planeras för lansering våren 2026. En av de största frågorna är dock hur den står sig mot Steam Deck.

Enligt specifikationsbladet är Steam Machine (inte att förväxla med den nedlagda serien som startade 2014) “över sex gånger kraftfullare än Steam Deck” tack vare en ny processor och GPU som ska leverera prestanda som överträffar allt den handhållna enheten klarar.

I grunden är Steam Machine inte en handhållen enhet, så även om en jämförelse mellan systemen inte känns helt naturlig är det den första produkten som följer efter Steam Deck OLED och kör SteamOS. Det är också en produkt som potentiellt kan indikera vad vi kan förvänta oss av en framtida handhållen uppföljare.

Det är värt att notera att specifikationerna kan komma att ändras innan den slutliga lanseringen. Men låt oss gå igenom de viktigaste skillnaderna mellan Steam Deck och den nya Steam Machine som vi känner till just nu ...

1. Steam Machine har en betydligt starkare CPU och GPU

Steam Deck LCD och Steam Deck OLED har aldrig setts som kraftpaket bland handhållna spelkonsoler men de har ändå hållit sig kvar i toppen bland de bästa handhållna konsolerna, där vissa till och med menar att de är bäst tack vare sin prisvärdhet och enkelhet.

Valve skämtar inte när företaget säger att Steam Machine är över sex gånger kraftfullare än Steam Deck. Både LCD- och OLED-modellen använder en Zen 2 fyrkärnig CPU och en RDNA 2-GPU med endast åtta beräkningsenheter (CPU och GPU är kombinerade på en APU).

Med Steam Machine siktar Valve betydligt högre, med en AMD Zen 4-CPU med sex kärnor och en “halv-anpassad” AMD RDNA 3-GPU med 28 beräkningsenheter. Det innebär inte bara ett stort arkitektursprång från Zen 2 till Zen 4, vilket ger snabbare klockfrekvenser, utan Steam Machine har 20 fler beräkningsenheter, vilket ligger närmare PS5-konsolens nivå (36 beräkningsenheter) eller en enklare Nvidia RTX-GPU.

Även om dessa specifikationer inte är allt placerar de Steam Machine och Steam Deck väldigt långt ifrån varandra när det gäller kraft och prestanda, precis som man kan förvänta sig av en PC byggd för skrivbords- och soffspelande.

2. Steam Machine har ray tracing-stöd och 4K-gaming vid 60fps

Steam Deck kan visserligen spela vissa spel med ray tracing aktiverat eller i 4K-upplösning med hyfsade bildfrekvenser, men det finns få spel där det är möjligt utan att bildfrekvensen faller till ensiffriga nivåer eller att kraftfull uppskalning krävs.

Steam Machine ser ut att ändra på det, då specifikationsbladet tydligt nämner stöd för ray tracing och 4K-gaming vid 60fps med AMD:s FSR-uppskalning.

För närvarande lär detta vara FSR 3 eftersom AMD ännu inte har backportat FSR 4 till RDNA 3-hårdvara, men detta kan förändras innan Steam Machine lanseras, särskilt eftersom FSR 4:s källkod av misstag läckte ut.

Med ray tracing och 4K-gaming som fokus hamnar den återigen långt bortom Steam Decks räckvidd.

3. Steam Machine har mer RAM för system och spel

(Image credit: Valve)

Steam Deck har 16 GB LPDDR5-RAM men det maximala som kan användas för spelen (eller mer specifikt GPU:n) är 4 GB.

Med Steam Machine indikerar specifikationerna att 16 GB DDR5-RAM kommer att finnas som allmänt systemminne medan 8 GB GDDR6 verkar avsättas som spelminne.

Detta bör generellt förbättra prestandan tillsammans med den uppgraderade processorn och GPU:n och ge mer utrymme för stabila bildfrekvenser genom att minska microstutter. Detta är samma princip som hjälper Steam Deck när GPU-minnet ökas från sitt standardvärde 1 GB till 4 GB.

4. Steam Machines anslutningar visar dess hybridnatur som PC och hemkonsol

(Image credit: Valve)

Om det inte redan var tydligt är Steam Machine ett avsteg från Steam Decks handhållna natur, där soff- eller skrivbordsspelande är det givna scenariot. Steam Deck kan dockas och användas med en gamingmonitor eller TV men det kommer med nackdelen att prestandan försämras vid högre upplösningar än 800p.

Med Steam Machine har Valve tydligt designat en dedikerad hemkonsol som kan användas med antingen gamingmonitor eller TV, med två bildutgångar via DisplayPort 1.4 och HDMI 2.0 samt fyra USB-A-portar och en USB-C 3.2 Gen 2-port.

Det finns inga tecken på HDMI 2.1 men HDMI 2.0 (med chroma subsampling) möjliggör ändå 4K 120 Hz gaming. DisplayPort 1.4 stöder också 4K 240 Hz, en enorm uppgradering för spelare med skärmsetups.

Det finns fortfarande mycket mer information att vänta eftersom det ännu inte finns några prisuppgifter och frågan kvarstår om Valves nya spelmaskin kommer att följa Steam Decks prisvänliga modell.