Analytiker: Sony kommer inte att backa från beslutet att sluta producera fysiska spel – trots att spelare säger upp PS Plus

Analytiker tror inte att Sony kommer att ändra beslutet att avsluta produktionen av fysiska spel

Kantan Games VD Dr. Serkan Toto menar att Sony väntar ut kritiken

"Digitala spel är helt enkelt för lönsamma", säger Toto

Sony planerar att avsluta produktionen av fysiska spel 2028, men trots kraftiga protester från fans tror analytiker inte att PlayStation-tillverkaren kommer att ändra sitt beslut.

Beskedet har väckt starka reaktioner bland spelare. Samtidigt som många på nätet uppmanar Sony att backa har en namninsamling samlat in över 247 400 underskrifter i skrivande stund. Trots kritiken har Sony ännu inte kommenterat situationen.

Vissa PS5-spelare har också valt att protestera genom att säga upp sina PlayStation Plus-prenumerationer, samtidigt som de uppmanar andra att göra detsamma.

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Enligt Dr. Serkan Toto, VD för det japanska spelkonsultföretaget Kantan Games, kommer bojkotten dock inte att få Sony att ändra kurs.

"Jag har förståelse för dem som föredrar fysiska spel, men Sony kommer inte att backa från det här beslutet", säger Toto i en intervju med IGN. "De visste naturligtvis hur reaktionerna på nätet skulle se ut, och nu väntar de bara på att stormen ska lägga sig."

Toto menar att den främsta orsaken är hur mycket mer lönsamma digitala spel är. Även om en del spelare väljer att avsluta sina PS Plus-prenumerationer tror han inte att det kommer att påverka Sony i någon större utsträckning.

"Sony har över 120 miljoner aktiva PlayStation-användare. Runt 50 miljoner prenumererar på PlayStation Plus. Om vi gör ett tankeexperiment och säger att 500 000 personer säger upp sina abonnemang i protest innebär det bara att ungefär en procent av den verksamheten försvinner – det räcker naturligtvis inte för att Sony ska börja ompröva sitt beslut. Digitala spel är helt enkelt för lönsamma."

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Skillnaden i vinstmarginal mellan fysiska och digitala spel är dessutom betydande, särskilt när det gäller Sonys egna PlayStation-spel.

IGN har räknat ut att Sony behåller omkring 65 procent av intäkterna från en fysisk kopia av exempelvis The Last of Us, medan 30 procent går till återförsäljaren och cirka 5 procent till produktionskostnader. När samma spel säljs digitalt via PlayStation Store behåller Sony däremot 100 procent av intäkterna. För tredjepartsspel, som exempelvis Call of Duty, behåller företaget omkring 30 procent av försäljningspriset.

"Deras vinstmarginaler har varit för svaga under flera år, så de känner att de måste agera", fortsätter Toto. "Ur ett ekonomiskt perspektiv är digital försäljning helt enkelt alldeles för lönsam, särskilt för företag som driver egna plattformar."

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