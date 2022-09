4 tecken på att vi inte kommer att se en ny billig iPhone vid lanseringen av iPhone 14

Det är officiellt: nästa stora Apple-lansering sker den 7 september. Företaget har skickat ut inbjudningar till ett evenemang den dagen, och även om det inte har sagt vad vi kommer att se, pekar alla tecken på iPhone 14 (opens in new tab)-serien.

Den serien förväntas inkludera iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) och iPhone 14 Max (opens in new tab), och vi kanske får se några andra produkter presenteras också, men kommer en ny billig iPhone att vara bland dem?

Även om ingenting är säkert förrän evenemanget har ägt rum, är vi ganska övertygade om att en billig iPhone inte kommer att dyka upp under lanseringen, då detta ser ut att bli ett lanseringsevenemang med fokus främst på Apples avancerade mobiler. Här nedanför kommer vi att gå igenom de fyra anledningarna som gör oss säkra på att det inte blir någon billig iPhone i år.

1. Den senaste iPhone SE släpptes i år

Apples iPhone SE-serie har de billigaste iPhones du kan köpa, så när vi pratar om en billig iPhone är det egentligen dessa vi pratar om och den senaste modellen, iPhone SE (2022) (opens in new tab), släpptes i mars i år.

Det är alltså lite för tidigt för Apple att släppa en ny modell. Det kommer säkert att vara minst ett års väntan mellan dem - eller ännu längre, eftersom den tidigare modellen släpptes cirka två år före den senaste. Med andra ord kommer det sannolikt att dröja ett tag innan vi får en ny iPhone SE.

2. Apple lanserar inte nya SE-modeller tillsammans med numrerade modeller

Vi fick inte se någon ny SE-modell dyka upp tillsammans med iPhone 13. (Image credit: TechRadar)

Det är inte bara för tidigt för en ny iPhone SE, utan Apple har aldrig lanserat dessa mobiler tillsammans med sina numrerade iPhones. Så även om tajmingen hade känts vettig, skulle vi fortfarande bli förvånade över att få se en ny iPhone SE tillsammans med iPhone 14. Men som nämnts ovan passar inte tajmingen i vilket fall.

3. Det finns inga rykten om en

Det finns en hel drös med rykten som tyder på att iPhone 14-serien kommer att släppas i september – och tajmingen stämmer bra för det – men det finns inga sådana rykten för någon iPhone SE 4 (opens in new tab).

Vi har hört några rykten om när den kan lanseras, men de pekar på 2023 eller senare. Ross Young (opens in new tab) till exempel – en läcka med bra historik – skrev på Twitter för ett tag sedan att mobilen kan komma att lanseras 2023, vilket är en uppdatering på en tidigare uppskattning där han sade 2024.

Vi har inte heller hört så mycket om någon aspekt av nästa iPhone SE, vilket är ett tecken på att vi inte kommer att få se den dyka upp än på ett bra tag.

4. Det kommer förmodligen inte ens att finnas en iPhone 14 mini

Vi förväntar oss ingen efterträdare till iPhone 13 mini. (Image credit: TechRadar)

Inte nog med att vi ganska säkert kan utesluta en iPhone SE 4 vid lanseringen av iPhone 14, kommer det förmodligen inte ens att dyka upp någon iPhone 14 mini.

Den senaste iPhone 13 mini (opens in new tab) knappast är billig, men är ändå värt att nämna eftersom det är det billigaste alternativet i iPhone 13 (opens in new tab)-serien, så även den billigaste iPhone 14-modellen kan vara dyrare än vi har sett tidigare år.

Faktum är att läckor (opens in new tab) tyder på att iPhone 14 kommer att börja vid ungefär samma pris som iPhone 13 gjorde, vilket betyder 9 290 kronor. Så det kan bli det lägsta beloppet du behöver spendera för att köpa en av dessa nya mobiler.

Det är lite mer än lanseringspriset för iPhone 13 mini som låg på 8 399 kronoir och mycket mer än lanseringspriset på 5 690 kronor för iPhone SE (2022).

Så om du hoppas kunna köpa en av de bästa billiga mobilerna (opens in new tab), kommer du förmodligen inte att hitta den i den kommande iPhone-serien.