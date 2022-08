iPhone 14 Max: Vad är detta för mobil och kan den ersätta iPhone mini?

Apple har skickat ut inbjudningar till ett event den 7 september (opens in new tab). Detta äger rum i Steve Jobs Theatre på Apple Park Campus. Vi tror att Apple iPhone 14 och ett antal andra enheter kommer att presenteras vid detta tillfälle. Eventet kommer även att streamas via Apple Events (opens in new tab).

Här är en sammanfattning av vad vi förväntar oss att få se: Vi kommer förmodligen att få se fyra nya iPhone-modeller presenteras den 7 september, men det blir förmodligen ingen iPhone 14 mini. Den minsta mobilen i serien kan ersättas av den större iPhone 14 Max. En pålitlig läcka har för övrigt hävdat att det fortfarande kommer att dyka upp en mini, men ingen Max, så det råder fortfarande en viss osäkerhet kring detta.

Apple Far Out-evenemanget kommer att äga rum den 7 september. (Image credit: Future / Apple)

Det här kan bli ett spännande tillskott till Apples utbud av mobiler 2022. Många läckor tyder på att en iPhone 14 (opens in new tab) Max är precis runt hörnet.

Erfarna Apple-entusiaster kan nog gissa vad detta är bara baserat på namnet, men här nedanför kommer vi att gå igenom allt vi har hört om den här mobilen hittills.

Vi kommer också diskutera lite om huruvida detta kan vara slutet för iPhone mini-serien, då det finns saker som tyder på att iPhone 14 Max kan ta över platsen för iPhone 14 mini (opens in new tab).

Vad är iPhone 14 Max?

Enligt rykten kommer iPhone 14 Max att vara en större version av iPhone 14. Eller för att uttrycka det på ett lite annorlunda sätt – en mindre avancerad version av iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

Precis som iPhone 14 kommer att få samma storlek som iPhone 14 Pro, men mindre kraftfull hårdvara, kommer iPhone 14 Pro förmodligen att få samma storlek som iPhone 14 Pro Max.

Troligtvis får den en OLED-skärm på 6,7 tum och möjligen även samma upplösning som iPhone 14 Pro Max (troligen 1284 x 2778, då detta är skärmupplösningen på iPhone 13 Pro Max (opens in new tab)).

Men hur kommer Max att skilja sig från Pro Max? En stor skillnad kan vara uppdateringsfrekvensen. Källor tyder på att iPhone 14 Max kommer att ha en 60 Hz-skärm, medan skärmen på iPhone 14 Pro Max nästan säkert kommer att ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz (opens in new tab).

Men vi har också hört att Apple överväger en 120 Hz-skärm för båda enheterna (opens in new tab). Därmed kan de fortfarande ha ganska lika skärmar.

En potentiellt ännu större skillnad mellan de två är dock själva designen. Medan iPhone 14 Max tros ha ungefär samma design som iPhone 13 (opens in new tab)-serien, med en flärp och allt, tyder många läckor på att iPhone 14 Pro Max kommer att få ett helt nytt utseende, med en skärmhålskamera istället för en flärp (opens in new tab).

Detta kan vara den enda uppenbara skillnaden, eftersom åtminstone en rapport tyder på att båda mobiler kommer att få en kamera med tre sensorer (opens in new tab) (men eventuellt med olika specifikationer för själva kamerorna). iPhone 14 Pro Max tros också introducera Apples nya processorchip, det vill säga A16 Bionic, medan 14 Max kommer att hålla sig till A15-chippet som också finns i iPhone 13-serien.

Fjolårets iPhone 13 mini kan vara den sista i sitt slag. (Image credit: TechRadar)

Kommer iPhone 14 Max att ersätta iPhone 14 mini?

De flesta källor är överens om att vi inte kommer att få se en iPhone 14 mini och att iPhone 14 Max istället kommer att kliva in på dess plats.

Förutom alla läckor och rykten som hävdar att det inte kommer att bli någon ny mini, kan vi också ta en titt på försäljningssiffrorna. Det har rapporterats att modellen säljer mycket sämre än resten av mobilerna i iPhone 13- och iPhone 12 (opens in new tab)-serierna, som de är en del av.

Enligt Counterpoint (opens in new tab) stod iPhone 12 mini endast för 5% av den totala försäljningen av iPhone 12-serien under första halvan av januari 2021. Försäljningen ska inte ha varit särskilt uppmuntrande under andra perioder heller.

På ett sätt skulle iPhone SE (2022) (opens in new tab), som har en skärm på 4,7 tum, faktiskt kunna fungera som företagets "lilla iPhone", något som hjälper till att öppna dörren för en 14 Max.

Men som sagt, en vanligtvis pålitlig källa har hävdat i augusti 2022 (opens in new tab) – mycket nära lanseringen av iPhone 14-serien – att det faktiskt kommer att dyka upp en ny iPhone mini och att det inte kommer att bli någon iPhone 14 Max. Detta motsäger allt annat vi har hört, så vi är skeptiska, men vi bör få klarhet i detta den 7 september, eftersom det är då Apple förväntas presentera iPhone 14-serien.