Apples nya Studio Display saknar en viktig funktion som kan göra Mac-gamers besvikna

Om du hängt med i datorvärlden ett tag vet du att Apple inte direkt har haft det bästa ryktet när det gäller spel. I många år var företagets datorer inte särskilt lämpade för gamingprestanda. Det var nästan mer sannolikt att du kunde köra Crysis på en potatis än på en MacBook.

Sedan kom Apple Silicon och förändrade allt. Spelprestandan på Mac – även om den inte är i nivå med Nvidias RTX 5090 – har tagit stora kliv framåt. Apple har till och med samarbetat med CD Projekt Red för att få Cyberpunk 2077 till Mac, komplett med optimeringar för macOS. Det känns nästan märkligt att säga det, men Mac-datorer är numera seriösa spelmaskiner.

Det är just därför vi väntat spänt på nyheter om Apples nya Studio Display. Tyvärr gör beskedet om att Apple uppdaterat sin fristående skärm oss besvikna, och det ser ut som att vår ideala Mac-gamingrigg får vänta.

En bitter besvikelse

(Image credit: Apple)

Föreställ dig en Apple-skärm på 27 tum med 5K-upplösning och 120 Hz uppdateringsfrekvens. Den heliga treenigheten för Apple-fans som spelar. Du skulle få Apples välkända design och byggkvalitet, tillsammans med funktioner som lyfter spelupplevelsen.

Den tidigare Studio Display uppfyllde de två första punkterna på listan, vilket innebar att den bara saknade 120 Hz uppdateringsfrekvens. Vi hoppades verkligen att Apple skulle lägga till den tredje delen i dag. Tyvärr blev det inte så.

Visst, Studio Display får några tydliga förbättringar. Den har en 12 MP Center Stage-kamera med bättre bildkvalitet och stöd för Desk View, mikrofoner av högre kvalitet, uppgraderat ljud med Spatial Audio och stöd för Thunderbolt 5.

Men vi hade utan tvekan bytt allt det mot en enda sak: 120 Hz uppdateringsfrekvens.

Om du aldrig har upplevt uppdateringsfrekvenser över 60 Hz gör de enorm skillnad, inte bara i spel utan även i vanlig användning. Allt känns mjukare – från scrollning på webbsidor till filmtittande. Effekten märks särskilt i spel, där konstant rörelse på skärmen blir betydligt mer följsam.

Ändå lämnar Apple återigen Mac-gamers utan något bättre än 60 Hz i sina fristående skärmar. Visst, du kan få 120 Hz på en MacBook Pro, men då är skärmen som mest 16 tum. Studio Display är 27 tum, vilket gör spelandet betydligt mer uppslukande.

Mac-gamers står därför inför ett val. Antingen köper du en MacBook Pro och får 120 Hz men offrar skärmstorlek. Eller så köper du Studio Display och får en stor skärm men måste klara dig utan 120 Hz. Att 120 Hz saknas känns som en onödig kompromiss från Apples sida.

Och med tanke på att den senaste uppdateringen av Studio Display kom för fyra år sedan, 2022, är det extra frustrerande att denna grundläggande gamingfunktion saknas ännu en produktgeneration.

Obesvarade böner

(Image credit: Future)

Vi vet vad du tänker: många av dessa funktioner – och mer – finns i den helt nya Studio Display XDR. Det är Apples avancerade skärm som ersätter Pro Display XDR, som knappt uppdaterats sedan lanseringen 2019.

Jämfört med Studio Display erbjuder Studio Display XDR en rad avancerade funktioner. Dess mini-LED-panel – som saknas i vanliga Studio Display – har 2 304 lokala dimningszoner för imponerande kontrast. Maximal HDR-ljusstyrka når 2 000 nits, långt över de 600 nits som standardmodellen erbjuder.

Men viktigast för spelare är att den har just den efterlängtade uppdateringsfrekvensen på 120 Hz, tillsammans med Apples Adaptive Sync som dynamiskt justerar uppdateringsfrekvensen mellan 47 Hz och 120 Hz.

Betyder det då att Studio Display XDR är skärmen Mac-spelare borde välja? Tyvärr inte. För det första ligger priset på 39 995 kronor, vilket placerar den långt utanför räckhåll för de flesta. Apples rykte inom gaming blir bättre, men företaget har fortfarande inte erövrat den marknaden.

Dessutom finns det bättre alternativ utanför Apple – ofta till halva priset – åtminstone när det gäller gamingfunktioner. Tittar du på vår lista över de bästa gaming-skärmarna hittar du gott om modeller med funktioner som Apples skärmar saknar.

Vår favorit bland 4K-skärmar, Alienware 27 AW2725Q, har till exempel en uppdateringsfrekvens på 240 Hz. Den har visserligen inte 5K-upplösning och är inte lika ljusstark som Studio Display XDR, men priset ligger runt 9 500 kronor – en bråkdel av Apples prislapp.

(Image credit: Apple)

Ett annat alternativ är Asus ROG Swift OLED PG27UCDM med 4K OLED-panel och 240 Hz uppdateringsfrekvens för cirka 12 000 kronor. Där får du 240 Hz OLED-prestanda för ungefär en tredjedel av priset på Studio Display XDR.

Och på tal om OLED: det är ännu en svag punkt för Apple jämfört med gamingvärlden. Apples avancerade skärmar har använt mini-LED i flera år, vilket fungerar bra för många användare, men många föredrar OLED och kompromissar inte.

Det gäller särskilt spelare, där OLED ses som ett premiumalternativ som gör upplevelsen mer uppslukande. Apple har visserligen infört OLED i många av sina produkter – alla de bästa iPhone-modellerna har haft det länge – men tekniken saknas fortfarande i Studio Display-serien.

Så nej, trots sina förbättringar lär Studio Display XDR inte bli förstahandsvalet för Mac-gamers. Och det är egentligen rimligt, eftersom det inte är vad den är byggd för.

Men vi hoppades att den vanliga Studio Display åtminstone skulle lägga till 120 Hz. Dagens besked visar dock att Mac-gamers fortfarande får leta på annat håll efter sin perfekta skärm.