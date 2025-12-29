Lanseringen av Samsung Galaxy Buds 4 Pro verkar vara nära, baserat på ny läcka

Samsung Galaxy Buds 4 Pro är på väg att lanseras

Hörlurarna har nu godkänts av FCC

Vi kan få se dem lanseras tillsammans med Galaxy S26

Vi har hört en hel del om Samsung Galaxy Buds 4 och Samsung Galaxy Buds 4 Pro de senaste månaderna, och nu ser det ut som att lanseringen av de trådlösa hörlurarna är nära, enligt ny information som har dykt upp på nätet.

Som SamMobile har uppmärksammat har Galaxy Buds 4 Pro nu godkänts av amerikanska Federal Communications Commission, FCC – ett nödvändigt regulatoriskt steg för alla produkter som ska säljas i USA.

I handlingarna nämns inte standardmodellen Galaxy Buds 4, men vi lär med största sannolikhet få se båda modellerna lanseras samtidigt. När FCC-certifieringen väl är klar brukar det dessutom inte dröja särskilt länge innan en produkt faktiskt presenteras officiellt.

Själva dokumentationen avslöjar inte särskilt mycket om hörlurarna, men tidigare läckor har pekat på en plattare och mer kompakt design den här gången. Det ser även ut som att huvudgester för att besvara samtal kan komma att stödjas, något vi redan sett hos Apples AirPods.

Redan försenade

Samsung Galaxy Buds 3 Pro bjöd på en ny design. (Image credit: Future)

En tidigare läcka pekade också på reservdelar som uppgavs vara avsedda för Galaxy Buds 4 Pro, men listan i fråga gav inga tydliga ledtrådar kring vilka nya funktioner eller ljudförbättringar som kan vara på väg.

Med tanke på att Samsung Galaxy Buds 3 Pro och Samsung Buds 3 lanserades i juli 2024 – samtidigt som Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 – kan man argumentera för att fjärde generationen nu är något försenad.

Det mesta tyder på att lanseringen sker i samband med Samsung Galaxy S26-serien, som enligt rykten ska presenteras i februari. Det är inte heller osannolikt att vi får se telefoner och hörlurar paketeras tillsammans i olika förbokningserbjudanden.

Med tanke på att referenser till hörlurarna redan har dykt upp i Samsungs One UI 8.5, som just nu är i betatest, borde det inte dröja särskilt länge innan vi får se nya kandidater till vår topplista över bästa trådlösa hörlurar.