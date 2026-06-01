Apple kan vara på väg att lansera ett gratisabonnemang som Spotify, men användare oroar sig för en stor nackdel

Är Apple Music på gång att få en gratisnivå?

Kod i Apple Music-appen pekar på att ett gratisabonnemang kan vara på väg

Funktionen ser ut att få vissa begränsningar jämfört med betalversionen

Många användare oroar sig för att Apple kommer att införa reklam

Apple Music kan snart bli mer likt Spotify. Ny kod som upptäckts i den senaste Android-versionen av Apple Music antyder nämligen att Apple arbetar på någon form av kostnadsfritt abonnemang för streamingtjänsten.

Till skillnad från Spotify har Apple Music hittills krävt en betald prenumeration för att ge tillgång till sitt fullständiga musikbibliotek. Nu ser det dock ut som att det kan vara på väg att förändras.

Enligt uppgifter från läckan Aaron Perris, via 9to5Mac, innehåller den senaste appkoden referenser till begränsningar för låthoppning samt meddelandet ”Premium access required”. Båda dessa formuleringar liknar de typer av begränsningar som vanligtvis återfinns i gratisversioner av musiktjänster.

Perris påpekar dock själv att kodraderna kan syfta på något helt annat. Det är möjligt att de istället är kopplade till radiostationer eller andra funktioner som framöver kan fungera annorlunda beroende på om användaren har en aktiv Apple Music-prenumeration eller inte.

Om Apple faktiskt planerar ett gratisabonnemang är det sannolikt att det kommer med liknande begränsningar som Spotifys kostnadsfria nivå.

På Spotify innebär det bland annat reklam, begränsad ljudkvalitet, färre möjligheter att skapa spellistor, restriktioner kring låtordning och ett begränsat antal låthoppningar. Premiumanvändare får dessutom möjlighet att ladda ner musik offline och får ofta tillgång till nya funktioner före alla andra.

Betyder detta reklam?

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music.Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3May 30, 2026

Reaktionerna på Reddit har hittills varit blandade. Många användare verkar inte alls förtjusta i tanken på att Apple Music ska få ett gratisabonnemang om det innebär att reklam införs.

”Åh nej, inte reklam”, skriver en användare i en kommentar som sammanfattar stämningen ganska väl.

Apple har historiskt sett hållit reklaminslag i sina produkter till ett minimum, men företaget har under de senaste åren börjat röra sig mot ett mer Google-liknande upplägg. Bland annat började annonser dyka upp i Apple Maps tillsammans med iOS 26.5.

Det följer också en bredare trend inom teknikbranschen, där allt fler tjänster försöker öka sina intäkter genom reklam eller nya prenumerationsnivåer. Vi har redan sett utvecklingen hos streamingtjänster, sociala medier och en rad andra digitala plattformar.

Om Apple faktiskt planerar att lansera ett gratisabonnemang för Apple Music återstår att se. Ett möjligt tillfälle för ett sådant tillkännagivande skulle kunna vara under WWDC 2026 den 8 juni.

Det är dock värt att komma ihåg att Apple Music redan idag kan användas utan abonnemang om du spelar upp din egen lokalt lagrade musik via appen.