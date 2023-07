Ytelsestester for Samsung Galaxy Z Fold 5 lekket i forkant av lanseringen

Nå er det ikke lenge igjen til lanseringen av Samsung Galaxy Z Fold 5, og vi har fått enda en lekkasje å dele med dere. Denne gangen har ytelsestester for den globale varianten av denne brettbare mobiltelefonen dukket opp på nettet. Dette gir oss enda flere ledetråder til hva vi har i vente.

Ytelsestestene (via SamMobile) viser en ytelse som ligger marginalt lavere enn den amerikanske versjonen av mobilen. Ytelsestester for sistnevnte dukket forresten opp så tidlig som i mars. Når lanseringsdagen endelig kommer, etter ytterligere oppgraderinger av programvare og maskinvare, venter vi oss imidlertid at denne brettbare mobilen kan skilte med den samme ytelsen uansett hvor man kjøper den.

Mobilprodusenter kommer ofte med ulike varianter av mobiltelefonene sine i forskjellige deler av verden, ofte for å tilpasse seg ulike mobile og trådløse standarder i forskjellige regioner. Men hovedspesifikasjonene, og i dette tilfellet regner vi med at det vil bli en Snapdragon 8 Gen 2-prosessor og 12 GB RAM, vil bli de samme overalt.

Det er litt gjetting involvert her, men bak kodenavnet Samsung SM-F946B antar man at den internasjonale varianten av Z Fold 5 skjuler seg, med bakgrunn i tidligere lanserte enheter. Men selve mobilnavnet nevnes overhodet ikke i Geekbench-testen.

Kjører trolig Android 13

Annen informasjon vi kan hente ut av disse ytelsestestene er at Galaxy Z Fold 5 vil kjøre Android 13. Dermed vil ikke Android 14 være klar i tide til lanseringen av denne brettbare mobilen. Programvaren burde bli klar i løpet av august eller september.

Dette er naturligvis også ytterligere en indikasjon på at lanseringen av Z Fold 5 er nært forestående. Vi venter oss at den vil bli lansert sammen med Samsung Galaxy Z Flip 5 og en rekke andre enheter ved et Unpacked-arrangement mot slutten av juli. Der regner vi med å få se nettbrett og wearables – og naturligvis de nye brettbare mobilene.

Massevis av spesifikasjoner har allerede lekket ut for Galaxy Z Fold 5. Vi venter oss at den får en innvendig skjerm på 7,6 tommer, en utvendig skjerm på 6,2 tommer, et trippelkamera på baksiden med 50 + 12 + 10 MP og enten 256 GB, 512 GB eller 1 TB intern lagringskapasitet, avhengig av hvilken konfigurasjon du velger.

I år har situasjonen endret seg en del. Fra tidligere å ha vært ganske ensomme i markedet for brettbare mobiltelefoner, har Samsung nå blant annet fått Google Pixel Fold å konkurrere med. Googles brettbare mobil har fått mye positiv omtale, og dermed må Samsung by på en hel del gode forbedringer til sine nye brettbare mobiler for virkelig å kunne imponere kundene.