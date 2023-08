Apple begrenser angivelig produksjonen av iPhone 15 på grunn av uro rundt etterspørselen

Apple har angivelig redusert salgsmålene for iPhone 15 på grunn av frykt for sviktende etterspørsel og forsinket produksjon.

Ryktebørsen omkring Apple-produkter er en uforutsigbar affære. Den ene dagen hører vi at iPhone 15 er i rute til å bli den mestselgende iPhone-modellen på mange år, før man neste dag får høre at iPhone-salget kan bli ganske svakt i 2023.

De seneste opplysningene gjør at den sistnevnte spådommen virker mest sannsynlig. Den erfarne tipseren Jeff Pu hevder (via 9to5Mac) att Apple reduserer produksjonsmålene for iPhone 15 i frykt for begrenset etterspørsel fra forbrukerne i 2023.

Ifølge Pu har Apple nedjustert sine forventninger til salget av iPhone 15 innen årets slutt fra 83 millioner enheter til 77 millioner enheter. Det er «beymring for etterspørselen» som har spilt en avgjørende rolle for denne beslutningen. Det antas at ryktene om prisøkning for iPhone 15 kan skremme brukerne bort fra å gjøre en oppgradering i år.

«Produksjonskutt allerede før lanseringen er aldri et positivt signal, og den mulige prisøkningen for iPhone 15 Pro Max vil også kunne dempe etterspørselen», skrev Pu i en investormelding 9to5Mac har snappet opp.

Det er ennå ikke helt avklart hvor mye iPhone 15 og dens søsken kommer til å koste i år, men analytikerne er stort sett enige om at alle modellene i iPhone 15-serien vil bli dyrere enn sine motstykker i iPhone-14-serien. Dette skal skyldes økte produksjonskostnader hos Apple.

We will be seeing a $50 - $200 price jump on all major flagships depending upon the variants.This includes:- Google Pixel 8 series- iPhone 15 series- Xiaomi 14 series- Samsung Galaxy S24 seriesAugust 17, 2023 See more

Internasjonale markeder har måttet tåle økninger i iPhone-prisene før, også så sent som med iPhone 14-serien i fjor. I USA er historien en litt annen, der en prisøkning i år eventuelt vil bli den første av sitt slag siden 2017.

Utover Apples frykt for sviktende etterspørsel, har Pu har dessuten mistanke om at problemer i forsyningskjeden har svekket Apples håp for iPhone 15-serien. Analytikeren nevner Sonys kamerasensorer, den nye titanrammen til iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max samt den nesten rammeløse skjermen til de samme modellene, ettersom det har oppstått vanskeligheter med masseproduksjonen av komponentene.

Tross alt dette vil nok iPhone 15 bli en av de største bestselgerne i 2023. Til sammenligning solgte eksempelvis Samsung 2,77 millioner Samsung Galaxy S23-mobiler måneden etter lanseringen i februar 2023. Dette tallet representerte en økning på 102 % fra det foregående årets Galaxy S22-serie. Hvis opplysningene fra Pu er korrekte, ligger Apples «reduserte» salgsmål for iPhone 15 innen slutten av 2023 på 77 millioner enheter. Altså 77 millioner enheter på mindre enn fire måneder.

Så iPhone 15-serien vil absolutt ikke selge dårlig. Men Apple må vokte seg vel for fremtidige prisøkninger dersom de vil opprettholde forbrukernes enestående lojalitet.

