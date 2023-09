Vi har kommet itl høsten 2023, og så langt har det vært et fantastisk år for mobiltelefoner. Blant de mange mobilene som er blitt lansert, har vi fått Samsung Galaxy S23-serien, OnePlus 11 og Nothing Phone 2. Google har dessuten rukket å lansere Google Pixel Fold, som dessverre ikke har kommet seg til det norske markedet ennå.

Men det gjenstår ennå mange godbiter, og flere av årets mest spennende lanseringer er like rundt hjørnet. Her snakker vi naturligvis om iPhone 15-serien og Google Pixel 8, som er blant de mest etterlengtede mobilene i 2023.

Vi har også flere mindre opplagte, men like fullt spennende mobiler i vente fra merker som blant andre Xiaomi og Motorola.

Nedenfor finner du vår oversikt over de mest etterlengtede mobilene i 2023. De fleste av dem blir sannsynligvis meget gode, og flere av dem vil nok dukke om i vår oversikt over de beste mobiltelefonene på markedet. De burde uansett ha noe spennende, usedvanlig eller innovativt å by på.

Google Pixel 8

Et uoffisielt bilde av Google Pixel 8. (Image credit: @OnLeaks / MySmartPrice)

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro er fantastiske telefoner, og vi er spent på å se hva Google har på lur når det gjelder Pixel 8. Takket være lekkasjer og rykter har vi faktisk en viss formening om hva det kan være.

For det første vil den sannsynligvis gjøre bruk av prosessorbrikken Tensor, ha støtte for satellittkommunikasjon og kanskje få en skjerm på 6,2 tommer, 12 GB RAM og et kamera med to objektiver. Kameraet i Pixel 7 Pro er fermdeles blant våre favorittkameraer i en mobiltelefon, så vi forventer at Google Pixel 8 og 8 Pro leveres med fantastiske kameraer og suveren programvare.

Vi har også sett hvordan Pixel 8 kan bli seende ut. Den visuelle endringen fra Pixel 7 er ikke stor, men den er allerede en av de mest særpregede mobilene på markedet, så det gir mening at Google vil holde seg til dette designet en stund til.

Alt du må vite om Google Pixel 8

iPhone 15 Ultra

iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Som med alle mobiltelefoner fra Apple, knytter det seg også stor spenning til iPhone 15-serien. Men det er alle ryktene som svirrer rundt iPhone 15 Ultra som gjør oss mest spent.

Ifølge enkelte rykter kan denne mobilen komme i stedet for en iPhone 15 Pro Max. Men ikke alle kilder er enige i at den etablerte navnekonvensjonen vil brytes.

Uansett navn, kan denne mobilen få en stor ytelsesmessig oppgradering med enda bedre kameraer enn selv iPhone 15 Pro. Det er blant annet snak om et periskopkamera med stor rekkevidde. I tillegg kan vi nok vente oss økt batteritid, en ramme i titan – og en stiv pris.

Den ventes å komme på markedet nå i september 2023 (hvis det er det den blir hetende). Det er bare å begynne å spare, for iPhone 15 Ultra ligger an til å bli ekstremt dyr.

Alt du trenger å vite om iPhone 15 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 7 Pro har mange gode egenskaper. (Image credit: Future / Philip Berne)

Sammen med Google Pixel 8 venter vi også å få se den enda mer avanserte Google Pixel 8 Pro i år.

Basert på lekkasjene vil den få flere likheter med forgjengeren, med en 6,7-tommers skjerm, et tredje kamera på baksiden med teleobjektiv – og merkelig nok et termometer på baksiden. Dette brukes til registrering av kroppstemperatur eller temperaturen til ulike gjenstander.

Nå som Pixel Fold er kommet på markedet (men ikke i Norge), blir ikke dette den dyreste mobilen fra Google, men med oppgraderinger av kamera og programvare, kan den bli Googles mest avanserte mobil så langt (om man ser bort fra Fold-modellens brettbare skjerm). Vi gleder oss rett og slett til å se hva Google kommer med her.

Alt du må vite om Google Pixel 8 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 14 Pro (Image credit: Future)

Selv om den naturligvis ikke er like spennende som iPhone 15 Ultra, vil iPhone 15 Pro likevel bli en av de aller beste mobiltelefonene i 2023.

Blant årets store oppgraderinger kan være en overgang til USB-C (selv om det er tvilsomt før 2024), en superkraftig prosessorbrikke av typen A17 Bionic, ramme i titan og slankere kanter.

Dermed kan dette bli som en mindre iPhone 15 Ultra, trolig med en skjerm på 6,1 tommer. Meldinger tyder imidlertid på at iPhone 15 Pro ikke får periskopkameraet man antar Ultra vil bli utstyrt med. Dermed må du antagelig virkelig punge ut for å sikre deg de beste mobilkameraene fra Apple.

Alt du trenger å vite om iPhone 15 Pro