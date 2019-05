Xiaomi Mi Band 4 kan få fargeskjerm

Vi vet at Xiaomi skal introdusere et nytt aktivitetsbånd innen slutten av 2019, og et nytt lekket bilde ser ut til å bekrefte at dette blir selskapets første produkt i denne kategorien med fargeskjerm.

Tidligere utgaver av Mi Band har holdt seg til en enkelt sort-hvitt-skjerm, men bildene som formidles av SlashLeaks tyder altså på at det vil forandre seg nå.

De lekkede bildene viser også at det nye armbåndet er utstyrt med Xiaomis egen stemmeassistent Xiao AI. Denne er imidlertid ikke lansert uten for Kina, så det er gode sjanser for at vi i vesten må klare oss uten denne muligheten.

Skulle AI-funksjonen likevel bli inkludert internasjonalt, kan du vente deg muligheter for å sjekke været og hente frem annen informasjon på samme måte som med Google Assistant og Apples Siri.

Det skal sies at det alltids er en mulighet for at disse bildene ikke er ekte, og vi vet ikke sikkert om disse nyhetene vil dukke opp før vi får en bekreftelse fra Xiaomi, noe vi håper at vil komme snart.

