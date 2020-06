Kommer din iPhone til å få iOS 14-oppdateringen?

Apples neste generasjon iPhone-programvare har nå blitt avduket, og vi har gode nyheter for alle som håper på å kunne installere iOS 14-oppdateringen når den kommer senere i år.



Apple har bekreftet at iOS 14 kommer til å bli tilgjengelig for iPhone 6S og nyere modeller – hvilket betyr at alle enheter som fikk iOS 13-oppdateringen i 2019 vil også få den nye oppdateringen i 2020.



Tidligere har vi sett at Apple har droppet støtte for den eldste enheten fra forrige programvaregenerasjon når neste generasjon blir lansert, men med iOS 14 får vi enda lengre levetid for eldre iPhone-modeller.



iPhone 6S (og 6S Plus) ble lansert i september 2015, noe som betyr at den fem år gamle telefonen fortsatt vil bli støttet når OS 14 kommer ut «i høst» – med andre ord antageligvis en gang i løpet av september/oktober/november.

Det er imidlertid sannsynlig at slippdatoen til iOS 14 kommer til å være i september 2020, noe vi antageligvis vil få bekreftet når iPhone 12 annonseres i lanseringsevenementet.

Disse iPhone-modellene vil få iOS 14-oppdateringen: