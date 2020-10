Noen Apple Mac-maskiner vil snart ta i bruk Apple-designede prosessorer

Apple har bekreftet at de vil bevege seg bort fra Intel-prosessorer i enkelte Mac-enheter, til fordel for AMR-baserte Apple-brikker, hvilket vil si at iPhone og iPad-apper nå for første gang vil kunne kjøre direkte på macOS.



Manøveren, hvilket det lenge har gått rykter om, ble i kveld annonsert av Apple-sjef Tim Cook, som beskrev overgangen til egenprodusert maskinvare som «et stort skritt fremover» for Mac.

Selv om Apple er sparsommelige med detaljene lover selskapet at deres egenproduserte CPU-er vil bringe med seg store ytelsesforbedringer og mindre strømforbruk sammenlignet med Intel-prosessorene. Apple hevder også at overgangen vil føre til at Mac-maskiner vil få «industriledende» ytelse per watt og høyere GPU-ytelse (antageligvis fordi resten av systemet utvikler mindre varme), samt at utviklere vil kunne ta i bruk teknologier tilknyttet til eksempelvis Neural Engine (en del av Apples ARM-basert A-CPU-er).

Vi tok kontakt med Intel for å få en uttalelse, og ble fortalt at «Apple er en kunde på tvers av flere virksomheter, og vi kommer til å fortsette å støtte dem. Intel forblir fokusert på å levere de mest avanserte PC-opplevelsene og et vidt spenn med teknologiske valg som redefinerer databehandling. Vi mener at Intel-baserte PC-er – som de baserte på vår kommende Tiger Lake-plattform – gir globale kunder den beste opplevelsen på områdene de verdsetter mest og den mest åpne plattformen for utviklere, både i dag og i fremtiden.»



Intel-baserte Mac-maskiner kommer ikke til å forsvinne. Tim Cook sier til og med at Apple er «veldig entusiastiske» når det gjelder fremtidige Intel-baserte enheter, og at det gjenstår å se hvorvidt de Apple-baserte brikkene kommer til å ende opp som den beste maskinvaren for størstedelen av Mac-brukere, men at den økede kompatibiliteten med iPhone og iPad-apper burde være en stor fordel med Apples maskinvare.

Maksimal kompatibiltet

I en demonstrasjon der det ble brukt en Mac med en A12Z Bionic-prosessor, sav samme type som den man finner i iPad Pro, viste Apples overordnede visepresident for programvareutvikling, Craig Federighi en rekke apps kjørende på Apples silisium inkludert Microsoft Offce, Adobe Lightroom, Photoshop og Final Cut Pro.



Alle Big Sur-apper er bygget for å kunne kjøre rett på Apple-brikkene (med andre ord, uten noen form for emulering), men for å forsikre seg om at alle apper vil fungere ved lansering har selskapet annonsert Rosetta 2, et verktøy som automatisk vil oversette apper slik at de blir kompatible med Apples egenlagde brikker ved installasjon. Dette betyr at selv om utviklere ikke har kommet helt i mål med oppdateringen av koden i Xcode, så bør appene likevel fungere uten noen videre modifikasjoner.



Virtualiseringsteknologi lar også brukere kjøre Linux eller Windows sømløst på Apple-brikkene.

Den kanskje mest interessante detaljen Apple har kommet med er at iPhone og iPad-apper vil kunne kjøre direkte på Mac-enheter med Apple-brikker, uten at utviklere trenger å gjøre noe med koden.



Apple lanserer noe de kaller Universal App Quick Start Program, noe som vil gi utviklere tilgang til dokumentasjon, diskusjonsforum-støtte, betaversjoner av macOS Big Sur og Xcode 12. Selskapet vil begynne å sende ut såkalte Developer Transition Kits denne uken, som består av en Mac mini med en A12Z SoC, 16 GB RAM og en SSD på 512 GB, og sier at planen er å lansere den første Mac-en med Apple-CPU senere i år.

På tross av ryktene om at Apple raskt kom til å bevege seg bort fra dagens maskinvare bekreftet selskapet at det snart kommer til å komme flere Intel-baserte Mac-maskiner, og at overgangen til ARM forventes å ta to år.



Apples bytte til egne ARM-baserte brikker sammenfaller med annonseringen av selskapets macOS Big Sur, som introduserer en rekke store designforandringer i operativsystemet.



Forhåndsversjonen (av Big Sur) for utviklere er tilgjengelig fra og med i dag, og en betaperiode for en større del av offentligheten skal finne sted i juli.