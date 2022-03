Vi tar en titt på kameraet i OnePlus 10 Pro med fotograf David Peskens

Selv om telefonen lar vente på seg i Norden ble TechRadar, sammen med en rekke andre utvalgte tech-blekker, i midten av mars invitert med på en photo-walk der vi fikk lov til å leke med kameraet til den kommende toppmodellen OnePlus 10 Pro.



Under kan du dermed finne et drøss testbilder vår danske redaktør, Peter Hoffman, har tatt i botanisk have i København.

Siden OnePlus samarbeider med kameraprodusenten Hasselblad i utviklingen av både kamera og fotoapp, fikk vi følge (og fototips) på turen av naturfotograd og Hasselblad-ambassadør David Peskens, som også har vært med i utviklingen av et fotofilter i den kommende telefonen. I den forbindelse fikk vi anledning til å stille han en del spørsmål om mobil-fotografering.



OnePlus har foreløpig ikke avslørt den nøyaktige lanseringsdatoen for 10 Pro her i nord, men vi antar at mobilen er nært forestående.

Botanisk have i København – selv uten solen ser blomstene flotte ut. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 10 Pro, fotoeksempler

Bilde 1 av 5 Kameraer fanger mange detaljer i forgrunnen (Image credit: Peter Hoffmann) Bilde 2 av 5 Et fotografi av det lokale dyrelivet – det ble slett ikke verst, selv om anden beveger på hodet (Image credit: Peter Hoffmann) Bilde 3 av 5 Massevis av farger og fine detaljer (Image credit: Peter Hoffmann) Bilde 4 av 5 Fuglen lettet tilfeldigvis i rett øyeblikk og ble fanget av OnePlus 10 Pro (Image credit: Peter Hoffmann) Bilde 5 av 5 (Image credit: Peter Hoffmann) OnePlus 10 Pro foto-eksempler

Kameraet

OnePlus 10 Pro ble lansert tidligere i år, men kun i Kina, så selv om vi allerede kjenner godt til spesifikasjonene på kamerasystemet er dette første gang vi har hatt telefonen i hende.



Som ovennevnt er kamerasystemet utviklet i samarbeid med fotolegendene i svenske Hasselblad, og kan dermed by på en del spennende detaljer. Det er snakk om et hovedkamera på 48 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP (med et ekstra bredt synsfelt på 150 grader) og et telefotokamera på 8 MP. Selfiekameraet har en oppløsning på 32 MP.



Bildene vi har lastet opp her ble tatt med hovedkameraet, uten bruk av filtre, siden disse foreløpig ikke kan brukes i testøyemed.

Foto-entusiaster kommer helt sikkert til å la seg begeistre av at alle de tre kameraene på baksiden kan ta bilder med en fargeoppløsning på 10 bit, hvilket betyr at det kan fange flere fargenyanser enn 8 bit-variantene som dominerer på markedet. I praksis vil dette innebære at man kan unngå såkalt color-banding. Det vil si at bilder med en fargeoppløsning på 8 bit simpelthen ikke kan vise like mange farger som menneskeøyet kan se, for eksempel i en flott solnedgang. Istedenfor en glidende overgang mellom fargene får man snarere se tydelige «bånd», et problem man altså unngår med en fargeoppløsning på 10 bit.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 10 Pro har dessuten en rekke nye og forbedrede fotomoduser, for eksempel en ny fisheye-variant som kan brukes med ultravidvinkelkameraet, samt en ny såkalt Master Style-modus, der man kan velge mellom tre forskjellige fargestiler (Serenity, Radiance og Emerald), kalibrert av profesjonelle fotografer.



De forskjellige stilartene tar sikte på å fremheve tre forskjellige typer bilder. Serenity burde eksempelvis passe godt til portretter, Radiance til såkalt hyperreality og Emerald til landskapsbilder.

OnePlus 10 lanseres også med en forbedret Hasselblad Pro-modus, der du blant annet kan lagre bilder tatt av alle tre kameraene på baksiden i 12 bit RAW. Man får også tilgang til en ny RAW+-modus som innebærer at man kan skyte i 12 bit RAW men samtidig ta i bruk forskjellige etterbehandlingseffekter – med andre ord kan du ta bilder som både ser redigerte ut, men også beholde råfilene man selv kan redigere eksternt i etterkant. Det hele kan minne litt om Apples ProRAW-format.



Til slutt kan vi også nevne Movie Mode, en modus der brukerne får muligheten til å justere hvitbalanse, ISO og lukkertid både før og under opptak. Dette er ikke noe vi har testet ennå, og da vi gjorde vår mini-test var disse funksjonene ikke tilgjengelige.

Imponerende bildekvalitet

Bilde 1 av 2 Dette er et fotografi tatt med hovedkameraet (Image credit: Peter Hoffmann) Bilde 2 av 2 Vi gjøre hard beskjæring i det ferdige bildet og likevel se imponerende mange detaljer (Image credit: Peter Hoffmann)

Mobil-fotografi

I forbindelse med den eksklusive kameratesten fikk vi noen fototips av Hasselblad-ambassadør og fotograf David Peskens. Den nederlandske naturfotografen samarbeidet med OnePlus i utviklingen av ett av fotofiltrene som er å finne i OnePlus 10 Pro.



I 2016 vant han fotokonkurransen Hasselblad Masters i kategorien wildlife. I forbindelse med seieren laget han en bildeserie med tittelen «When night is falling» til Hasselblad Masters Book ved hjelp av et av selskapets kameraer. OnePlus likte stilen i bildeserien så godt at de inviterte han med på laget i utviklingen av en Master Style i OnePlus 10 Pro 5G, som prøver å nærme seg stemningen i ovennevnte bilder. Navnet er «Emerald» (smaragd.)

«I samarbeid med OnePlus' utviklingsteam, analyserte jeg stemningen i mine bilder og skapte innstillinger som etterligner utseendet og følelsen i min stil,» forteller han.



Kort fortalt gjør Master Style tre ting: Bildet blir undereksponert, det legges til blått i de lyseste områdene og grønnfarger blir gjort mer blå/cyan. TechRadar tok noen bilder med denne Master Style-modusen og vi kan meddele at bildene får en særegen, litt melankolsk, stemning.



Som David Peskens sier: «Jeg håper virkelig at den kan inspirere OnePlus-brukere til å sette pris på roen i en verden som beveger seg raskere og raskere.»

David Peskens, Hasselblad Ambassador, har samarbeidet med OnePlus om å utvikle én av tre «Master Styles»-filtre i OnePlus 10 Pro. (Image credit: David Peskens)

David Peskens lever av sin fotovirksomhet, og som profesjonell arbeider han også med profesjonelle kameraer. Han er av typen som aldri ville drømme om å skyte profesjonelle bilder med et mobilkamera. Selv etter samarbeidet innrømmer han at det fortsatt er tilfellet, men da OnePlus fikk han til å teste OnePlus 10 Pro fikk han likevel en aha-opplevelse: «Etter å ha brukt OnePlus 10 Pro i flere måneder må jeg si at jeg er overrasket over hvor raskt mobilkamera-teknologien har utviklet seg. Det er overraskende hvor mange detaljer en relativt liten sensor og objektiv kan fange, særlig når man fotograferer i RAW i Pro-modusen», forteller den garvede fotografen.



Han testet til og med kvaliteten ved å vise bildene frem til en gruppe foto-kolleger, som ikke viste at det var snakk om mobilbilder. «Jeg laget noen større A3-utskrifter og resultatet overrasket meg virkelig. Mengden detaljer både i skygger og lyse områder er imponerende å se. Den ultimate test ble å vise frem disse utskriftene i en fotogruppe, uten å fortelle at de var laget med en telefon. Etter å ha sett dem hadde ingen i gruppen mistanker om at de ikke var laget med et digitalt speilreflekskamera», sier han.

Selv om Peskens antakeligvis ikke kommer til å bruke OnePlus 10 Pro i sitt virke, vil han likevel ha telefonen med seg i tiden som kommer, slik at han kan ta bilder hvis inspirasjonen dukker opp. «For meg er det rart å vite at jeg endelig har et godt kamera jeg kan ta med meg overalt. Og det veier nesten ingenting og passer i lommen min. Jeg kan se for meg at dette også gjelder for mange andre fotojournalister», sier han.

Selv om vi ikke fikk bruke telefonen over lengre tid er det likevel tydelig at bildekvaliteten er særdeles god. I eksempelet over er det snakk om et bilde som er tatt med hovedkameraet. I etterkant har vi zoomet inn på det ferdige bildet for å undersøke kvaliteten. Vi kunne gå meget langt inn og likevel få godt med detaljer. Teksten på kranen kunne vi for eksempel ikke se da vi tok bildet. Kameraet klarte likevel å fange detaljene og få de med i bildefilen. Det lover godt, og vi gleder oss til en grundigere test av både mobil å kamera, så snart vi får muligheten til det.