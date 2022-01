Sony-patent hinter om bedre PS5-bakoverkompatibilitet

Et nylig oppdaget patent vitner om at systemarkitekt Mark Cerny har funnet ut hvordan han skal lure inn bedre bakoverkompatibilitet i PS5.



Det var Twitter-bruker @shaunmcilroy som først fikk øye på patentet, liggende på sidene til United States Patent and Trademark Office (USPTO). Oppføringen ligger beskrevet som «bakoverkompatibilitet ved hjelp av falsk klokke og finkornet kontroll over frekvens.»



Sony er patentsøkeren, mens oppfinnelsen krediteres Mark Cerny og David Simpson, antakeligvis den samme David Simpson som nå er hovedprogrammerer hos Naughty Dog.



Det hele er noe komplisert, men rundt regnet så er det snakk om at PS5, hvis dette implementeres, vil kunne spille fysiske kopier av spill laget for eldre systemer som PlayStation 3, PlayStation 2 og kanskje til og med gode gamle PSX (PlayStation.)

Folk er gira på fortiden

Det virker som om bakoverkompatibilitet ikke er et spesielt stort satsningsområde for Sony. PS4 manglet funksjonen helt, og PS5 kan per nå kun spille PS4-spill (de aller fleste, men ikke alle.)



Sammenligner man dette med Xbox Series X, som har bakoverkompatibilitet med spill lansert til Xbox One, Xbox 360 og selv den opprinnelige Xbox-maskinen, så blir bildet noe klarere.



Det er ingen tvil om at mange PS5-eiere ville blitt glade for en slik oppgradering, men selv om patentet foreligger er dette ingen garanti for at Sony faktisk kommer til å implementere løsningen. Selskaper som Sony sender kontinuerlig inn drøssevis av patent- og merkevaresøknader, simpelthen for å kunne bevise eierskap – ikke nødvendigvis for å sette idéene ut i livet.



I dag er det det mulig å spille enkelte PS2- og PS3-spill digitalt, via PlayStation Now-strømmetjenesten. Samtidig vet vi at PS Now-gavekort akkurat nå trekkes fra butikkene, noe som gir vann på mølla for alle som mistenker at Sony er i ferd med å skrote PS Now til fordel for en ny tjeneste, slik at de skal kunne konkurrere bedre med Xbox Game Pass. Vårt håp er at en eventuell erstatter kan bane vei for bedre bakoverkompatibilitet i årene som kommer.