Samsungs brettbare telefon skal avdukes sammen med Galaxy S10

Samsungs brettbare smarttelefon skal vises frem 20. februar – det tyder i hvert fall en video det sør-koreanske selskapet har postet til Twitter på.

Klippet, som bare varer i 15 sekunder, inneholder ordene «The future unfolds» og datoen 20. februar 2019, altså samme datoen som Samsung allerede har satt av til et stort lanseringsarrangement.

Videoen viser også en tekst på koreansk som brettes rundt en usynlig gjenstand, noe vi tolker som et opplagt hint til den brettbare skjermen. Du kan se videoen nedenfor.

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4February 11, 2019