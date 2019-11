Er dette et brettbart nettbrett fra Xiaomi?

Brettbare smartenheter får stadig mer oppmerksomhet, og nå kan det se ut som enda et slikt produkt er på vei.

Den kjente rykteformidleren Evan Blass har nemlig publisert en video av det som kan være et Xiaomi-nettbrett som kan brettes på to steder, men han understreker samtidig at han ikke kan verifisere om videoen er ekte.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2FJanuary 3, 2019

Det er altså usikkert om dette faktisk er et Xiaomi-produkt og også om dette er noe som kan komme på markedet snart, men det ser i hvert fall ut som enheten er funksjonell ved at den responderer på berøring før den brettes sømløst sammen.

Kan dette være et ekte produkt, eller er det en «gadget porn deepfake» slik Blass nevner i tweeten sin? Er den ekte, ligger den i hvert fall langt foran hva andre produsenter har fått til med produktene de har vist frem.

Brettbar-kappløpet er i gang

Samsung har jobbet med å lage en brettbar enhet i årevis, og i høst vist de endelig frem en prototype på produktet som er ventet å hete Galaxy X på en veldig skyggefull scene. Den telefonens såkalte «Infinity Flex»-skjerm har kun én brett, og ser dermed ut til å få en skjerm på hver side når en er brettet sammen.

Andre produsenter forsøker også å lage brettbare smartenheter, og det ser ut som satsingen har skutt fart etter at Google bekreftet at Android skal få offisiell støtte for brettbare telefoner.

Det kinesiske selskapet Royole har allerede vist frem FlexPai som fort kan bli det første produktet i sitt slag på markedet, mens Oppo hevder de skal avduke en brettbar enhet under Mobile World Congress i februar. LG skulle også vise frem en tilsvarende enhet under CES 2019, men det er mulig den annonseringen blir utsatt. Ellers har vi også tidligere skrevet om at både Huawei og Sony jobber med slike produkter.

2019 kan altså fort bli året da denne teknologien endelig når markedet for fullt.