Samsung har allerede planer om å droppe hullkameraet

En av de mest innovative nyhetene til Samsung Galaxy S10-serien er kamerahullen som sikrer at skjermen dekker det aller meste av fronten til telefonen. Nå har Samsung imidlertid bekreftet at de allerede planlegger å droppe denne løsningen i fremtidige telefoner.

Under en orientering beskrev visepresident for Samsungs forsknings- og utviklingsgruppe, Yang Buang-duk, Samsungs planer om å lage en telefon med fullstendig heldekkende skjerm, der kameraet og høyttalere er skjult under skjermen. Denne kant-til-kant-skjermen skal ikke få verken skjermhakk, skjermkanter eller kamerahull, men den er fortsatt et stykke unna.

Ifølge Byang-duk, er Samsung fortsatt to år unna å produsere en slik futuristisk skjerm, og før det planlegger de å redusere størrelsen på kamerahullet i Galaxy S11 og andre fremtidige telefoner slik at de blir små nok til å være usynlige i praksis.

Ved siden av at kameraet skal sitte under skjermen, sa Byang-duk også at Samsung jobber med å gjøre skjermen om til en høyttaler slik at de slipper å sette av plass til den på toppen av telefonen. LG G8 ThinQ er utstyrt med en tilsvarende teknologi der skjermen gir fra seg lyd ved å vibrere, og et så stort selskap som Samsung ligger nok ikke langt bak.

Skjerm-til-chassis-forholdet til Samsung Galaxy S10 er på imponerende 93,1 prosent, og den har kun minimale sorte kanter øverst og nederst. Det blir dermed spennende så se hva slags løsninger selskapet kommer opp med for å øke det tallet til 100 prosent.

Det ser uansett ut som vi må vente en stund før vi får se en slik telefon fra Samsung, og vi vet heller ikke sikkert om det vil bli snakk om en Galaxy S-telefon eller et helt annet produkt. Basert på hvor godt vil liker Infinity-O-skjermen til Galaxy S10, er det ivært fall store sjanser for at den kommende telefonen vil bli et veldig imponerende produkt.