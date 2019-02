LG G8 ThinQ bruker hele skjermen som høyttaler

LG har bekreftet i en pressemelding at G8 ThinQ kommer til å bruke hele skjermen som høyttaler, noe vi også hørte rykter om for noen uker siden.

Funksjonen har fått navnet Crystal Sound OLED eller CSO, og den gjør at skjermen kan produsere lyd ved å vibrere som en høyttalermembran.

Ved å bruke hele skjermen som høyttaler, er det meningen at G8 ThinQ skal levere bedre klarhet og generell lydkvalitet enn andre smarttelefoner.

Slik illustrerer LG CSO i pressemeldingen. (Image: © LG)

CSO blir samtidig ikke den eneste lydkilden i LG G8 ThinQ, for i bunnen vil det også sitte en Boombox-høyttaler som bruker innsiden av telefonen som resonanskammer. Vi mistenker at det meste av bassen vil komme herfra, og det blir eventuelt kombinasjonen av de to høyttalerne som til sammen gir et helhetlig lydbilde.

Dette vil kunne komme godt med når man ser på film, men vi kan se for oss at det ikke fungerer like godt med spill fordi du risikerer å dempe vibrasjonene med fingrene dine.

LG har allerede brukt den samme teknologien i enkelte av TV-ene sine, men dette er første gang den dukker opp i smarttelefon. Dermed blir det spennende å se hvor godt det fungerer i praksis når vi får mulighet til å teste det selv.

MWC 2019 kan fort bli årets mest spennende teknologibegivenhet

Kommer LGs teknologi til å stjele oppmerksomheten fra Samsung Galaxy S10?

Her har vi samlet alt vi vet om iPhone 11

Fokuserer på lyd

Utover CSO nevner også LG en rekke andre lydrelaterte funksjoner, deriblant støtte for DTS-X surround og en Quad DAC som skal levere lyd i hi-fi-kvalitet.

I og med at O-en i CSO står for OLED, så bekrefter LG samtidig at de bytter skjermteknologi i G8 ThinQ. Tidligere har det kun være V-serien som har hatt dette, så det er hyggelig å se at også G-serien oppgraderer fra LCD.

LG har nå altså avslørt nye lydfunksjoner og de har tidligere snakket om teknologien som sitter i frontkameraet, men det er fortsatt mange detaljer som ikke er bekreftet. Det vil imidlertid forandre seg under LGs pressekonferanse under MWC 2019 24. februar, der vi regner med å få vite alt om den nye flaggskiptelefonen.