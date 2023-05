Samsung Galaxy S24 Ultra kan få færre, men bedre kameraer

Samsung er kjent for å drive utviklingen av mobilfotografering fremover. På ett område begynner de likevel å henge etter enkelte konkurrenter, nemlig sensorstørrelsen. Enkelte mobiltelefoner, som Xiaomi 13 Ultra (Åpnes i ny fane), allerede har en stor kamerasensor på 1 tomme, mens Samsung fremdeles kan skilte med noe langt mindre.

En nylig publisert artikkel (Åpnes i ny fane) antydet til og med at den kommende iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane) kan få en sensor på nesten én tomme, men nå kan det se ut til at Samsung kan forsøke å matche Apple med en egen 1-tommessensor.

Opplysningene stammer fra SamLover (Åpnes i ny fane), en nettside som hevder å ha fått greie på at Samsung Galaxy S24 Ultra (Åpnes i ny fane) vil få en kamerasensor på én tomme. En sensor av denne størrelsen kan vanligvis fange opp mer lys enn vi er vant til med Samsungs mobiler. Den vil muliggjøre et større dynamisk omfang (forskjellen på de lyseste og mørkeste delene av bildet) og kan vise seg å være meget fordelaktig under forhold med svak belysning.

Det kan få en merkbar innvirkning på den generelle bildekvaliteten, og det er faktisk enkelte ting som kan tyde på at Galaxy S24 Ultra virkelig kan få denne komponenten.

Færre, men bedre kameraer

Som SamLover bemerker, har tidligere artikler (Åpnes i ny fane) antydet at Samsung Galaxy S24 Ultra bare vil få tre kameraer på baksiden. Det er i så fall ett færre enn de fire man finner på Samsung Galaxy S23 Ultra. Trolig kan ett av teleobjektivene bli eliminert, men det gjenstående vil kunne zoome optisk til flere avstander, slik at det blir minst like bra som to separate objektiver.

Hvorfor er dette relevant? Jo, en større sensor innebærer nødvendigvis at kameraet som gjør bruk av den vil ta opp større fysisk plass i mobiltelefonen. Denne plassen kan Samsung gjøre tilgjengelig ved å fjerne ett av kameraene.

Vi tror likevel ikke det er så veldig sannsynlig at dette vil skje. SamLover har en svak merittliste når det gjelder lekkasjer, og enn så lenge har ingen andre kilder bekreftet denne påstanden.

Faktisk har vi hørt fra annet hold at Samsung Galaxy S24 Ultra vil ta i bruk den samme 200 MP-sensoren til hovedkameraet som i Galaxy S23 Ultra. Og hvis den likevel får en sensor på én tomme, vil den garantert tilhøre hovedkameraet.

Samsung kan likevel beholde teten

Selv om vi dessverre er en smule skeptiske til påstanden om en 1-tommes sensor, vil Samsung Galaxy S24 Ultra temmelig sikkert bli en fantastisk kameramobil uansett.

Samsung Galaxy S23 Ultra holder for øyeblikket førsteplassen i vår oversikt over de beste kameramobilene (Åpnes i ny fane) på markedet. Hvis ryktene om et nytt objektiv med variabel zoom er sanne, kan vi få oppleve merkbare forbedringer innenfor telefoto.

Samsung ligger allerede foran de fleste av sine konkurrenter på denne fronten, og dette er en forandring som kan øke forspranget ytterligere. Men det ser likevel ut til at de vil møte hardere konkurranse i år. Rykter hevder nemlig at iPhone 15 Ultra ikke bare skal få en sensor på én tomme, men at den også skal bli utstyrt med et variabelt zoom-objektiv (Åpnes i ny fane). Det blir spennende å se hvilke ess de to teknologikjempene faktisk har i ermet.