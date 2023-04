Galaxy S24 Ultras kameraer kan øke forspranget til iPhone

Foruten et nytt hovedkamera på 200 MP oppgraderte ikke Samsung så veldig mye ved kameraene til Samsung Galaxy S23 Ultra (Åpnes i ny fane). En større lekkasje tyder imidlertid på at Samsung Galaxy S24 Ultra (Åpnes i ny fane) kan få flere langt større forbedringer på kamerafronten.

Ifølge lekkeren @Tech_Reve (Åpnes i ny fane) vil Samsung Galaxy S24 Ultra bare få ett telekamera, i motsetning til de to man har tilgang til på den nåværende modellen. Det kan låte som en nedgradering, men åpenbart vil selskapet erstatte 3x- og 10x- objektivene med et variabelt zoom-objektiv som kan håndtere både 3x og 10x.

Det betyr trolig at det også vil kunne zoome optisk til nivåer mellom 10x og 3x, for eksempel 5x. Hvis du vil zoome til et mellomnivå på den nåværende modellen, er du nødt til å benytte digital zoom.

Faktisk har svært få mobiler variabel optisk zoom. Sony Xperia 1 IV (Åpnes i ny fane) har det, men bare mellom 3,5x og 5,2x. Hvis Samsung får til dette, vil de trolig få en zoom som ligger flere lysår foran konkurrentene. Vi har jo allerede snakket om (Åpnes i ny fane) Apples behov for å komme seg ajour på dette området.

200MP with new technologyWorld's first 17nm process image sensorNanophotonics, electrode integration https://t.co/K1hGRUBhsrApril 14, 2023 See more

Men selv om formuleringen i tweeten antyder at du vil kunne zoome optisk på alle nivåer mellom 3x og 10x, er det mulig at dette bare innebærer at du kan velge mellom 3x og 10x i ett og samme objektiv. Dermed er det ikke sikkert at oppgraderingen blir så veldig stor.

Dette er uansett ikke den eneste oppdateringen @Tech_Reve (Åpnes i ny fane) har nevnt. Kilden hevder dessuten at Samsung Galaxy S24-serien, ikke overraskende, vil få en ny prosessorbrikke. Det blir nok enten en Snapdragon 8 Gen 3 eller Samsungs egenproduserte Exynos 2400. Lekkasjen antyder at Snapdragon-brikken er mest sannsynlig, mens Exynos kanskje er reservert for Samsung Galaxy S24 FE.

Noe som er litt mindre spennende, er at Samsung Galaxy S24 Ultra tydeligvis vil få den samme hovedsensoren som S23 Ultra, altså 200 MP ISOCELL HP2. Galaxy S24 og Galaxy S24 Plus vil angivelig få den samme 50 MP ISOCELL GN3-sensoren som de nåværende modellene.

Nya kameraer til Galaxy S25

Den omfattende lekkasjen av Samsung Galaxy S24 var tydeligvis ikke nok for @Tech_Reve (Åpnes i ny fane). Denne lekkeren har nemlig også delt noen detaljer om den ventede Samsung Galaxy S25-serien.

Tydeligvis vil hovedkameraet på 50 MP, som benyttes av Samsung Galaxy S23 (Åpnes i ny fane) og Galaxy S23 Plus (Åpnes i ny fane), bli pensjonert. Den vil kanskje bli erstattet av en ny Sony-sensor.

Lekkasjen hevder også at Samsung Galaxy S25 Ultra vil få en ny sensor på 200 MP med ny teknologi, og ikke overraskende også at neste generasjons Snapdragon- eller Exynos-brikke vil bli benyttet (trolig Snapdragon 8 Gen 4 eller Exynos 2500).

Selv om vi anbefaler deg å ta disse påstandene med en klype salt – spesielt detaljene omkring Samsung Galaxy S25 – har @Tech_Reve en ganske god historikk når det gjelder lekkasjer om mobiltelefoner. Også andre kilder hevder at det kan komme betydelige forandringer til telekameraet i S24 Ultra.

Hvis disse lekkasjene viser seg å stemme, vil Samsung Galaxy S24 Ultra garantert bli å regne blant de beste kameramobilene (Åpnes i ny fane), og dessuten de beste mobilene (Åpnes i ny fane) generelt. Selv om den aktuelle lekkasjen ikke peker på noen spennende forandringer når det gjelder basismodellene Galaxy S24 og S24 Plus.