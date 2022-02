Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: tungvekternes innbyrdes oppgjør

Samsung Galaxy S22 Ultra tar mål av seg til å være den mest spennende mobilen fra første del av 2022. Men om den skal bli like dominerende i sitt kalenderår som Galaxy S21 Ultra var, må den hamle opp med iPhone 13 Pro Max.

Apples nyeste modell i storformat har satt nye standarder når det gjelder kamerakvalitet, utholdenhet og ytelse. Hvordan måler Galaxy S22 Ultra seg med dette, punkt for punkt?

Det fullstendige svaret får vi ikke før vi har tilbrakt litt kvalitetstid med den nye modellen, men vi vet allerede at den har rå spesifikasjoner. Her kjører vi en sammenligning mellom de to mobiltelefonene.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max – pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy S22 Ultra ble avduket for hele verden 9. februar 2022. Lanseringsprisen i Norge var 13 490 kroner for den enkleste varianten med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Fra lansering koster varianten med 12 GB/256 GB 14 490 kroner, 12 GB/512 GB koster 15 490 kroner og den kraftigste varianten med 12 GB/1 TB har fått en veiledende pris i Norge på 17 790 kroner.

iPhone 13 Pro Max kom i handelen 24. september 2021. Akkurat som S22 Ultra fikk den en lanseringspris i Norge på 13 490 kroner for den enkleste modellen med 6 GB RAM og en lagringskapasitet på 128 GB. Går vi oppover stigen, finner vi modellene med 6 GB/256 GB til 14 790 kroner, 8 GB/512 GB til 17 090 og 8 GB/1 TB til 19 390.

Det er allerede mulig å få flere av disse modellene til en noe lavere pris enn den veiledende.

Design

Det er ikke bare prisen til disse telefonene som gjør dem «lite lommevennlige». De er også temmelig omfangsrike saker.

Galaxy S22 Ultra måler 163 x 77,9 x 8,9 mm, mens iPhone 13 Pro Max har målene 160,8 x 78,1 x 7,65 mm. Dette gjør Samsung-modellen både høyere og tykkere enn konkurrenten, og bare en brøkdel smalere.

Men Samsungs modell er også lettere. Den veier 229 gram, sammenlignet med iPhone 13 Pro Max og dens 238 gram. Men det er ikke til å komme bort fra at begge to er temmelig tunge.

Årsaken til at iPhone 13 Pro Max er tyngre ligger trolig i at det er brukt rustfritt stål i rammen. Samsung har benyttet aluminium, som er lettere, men som ikke har den samme hardførheten og som heller ikke gir et like eksklusivt preg.

(Image credit: Future)

Når det gjelder det estetiske, har ikke disse to modellene mye til felles. Galaxy S22 Ultra er litt mer eskeaktig enn de andre modellene i S22-serien, med rette kanter øverst og nederst. Begge sidene er avrundet, og skjermen forsvinner gradvis inn i skroget.

På sin side har iPhone 13 Pro Max bare skarpe hjørner og rette overflater, blant annet en helt flat skjerm.

Men det er likevel Galaxy S22 Ultra som har den flateste baksiden. Der er det ikke noen stor, utstikkende kamerablokk å snakke om. I motsatt retning har iPhone 13 Pro Max plassert kameraene sine på en slags utstikkende glassvorte, noe som til en viss grad spolerer det elegante preget denne modellen ellers er i besittelse av.

Begge modellene har en IP68-klassifisering, slik at de kan motstå finkornet støv og en dukkert i bassenget.

En annen viktig designmessig forskjell knyttes til utstansingen i skjermen. Galaxy S22 Ultra har en liten nålehullutstansing, mens iPhone 13 Pro har en full utstansing som spiser opp mer av skjermflaten.

Apple har imidlertid redusert omfanget av sin ikoniske utstansing med 20 %, og med den digre skjermen til iPhone 13 Pro Max blir den mindre skjemmende enn på de andre iPhone-modellene i serien. Men den er likevel ikke så elegant som Samsungs sentralt plasserte sirkel.

Skjerm

Skjermen til Samsung Galaxy S22 Ultra er større, hvassere og mer lyssterk enn den man finner på iPhone 13 Pro Max, og den er dessuten mer energieffektiv.

La oss se litt nærmere på statistikken. Skjermen til Galaxy S22 Ultra er en 6,8-tommers AMOLED med en oppløsning på 3200 x 1440 (QHD+). iPhone 13 Pro Max har en 6,7-tommers OLED-skjerm med en oppløsning på 2778 x 1284.

Begge skjermene har en maksimal oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som gir den samme smidige opplevelsen med begge modellene. Men der Galaxy S22 Ultra kan gå så langt ned som til 1 Hz, nøyer iPhone 13 Pro Max seg med å kunne skalere ned til 10 Hz.

Dette har ingenting å si for bildekvaliteten, men det kan bidra til Galaxy S22 Ultra kommer litt nærmere den fantastiske utholdenheten til iPhone 13 Pro Max. Mer om dette senere.

iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Samsungs skjerm kan oppnå høyere lysstyrke, med en maksimal verdi på hele 1750 nits. iPhone 13 Pro Max oppnår på sin side maksimalt 1200 nits.

Til tross for dette, kan vi ikke riktig vurdere hvilken av skjermene som faktisk er best før vi har fått litt mer kvalitetstid med Galaxy S22 Ultra. Vi må se nærmere på hvor naturtro fargegjengivelsen er på Samsung-modellen sammenlignet med den solide konkurrenten, som på sin side har en super fargejustering.

Samsung er den ubestridte mesteren av AMOLED-skjermer, både når det gjelder produksjon og finjustering. Dermed er det ingen tvil om at de kan krone den spesifikasjonsmessige fordelen med en suveren seeropplevelse.

Kamera

(Image credit: Future)

Galaxy S22 Ultra har ganske lik maskinvare som Galaxy S21 Ultra. Det betyr et kameraoppsett med fire objektiver som omfatter et hovedkamera på 108 MP, en ultravidvinkel på 12 MP og et par kameraer på 10 MP.

Med Apples iPhone 13 Pro Max får du et trippelsystem, der hvert av kameraene er på 12 MP. I tillegg til hovedobjektivet omfatter dette vidvinkel og teleobjektiv.

På grunn av den manglende forandringen i maskinvaren, må Samsung virkelig stole på sine AI-algoritmer og sin fargegjengivelse for å kunne nå samme nivå som iPhone 13 Pro Max. Sistnevnte er vel den beste kameramobilen på markedet for øyeblikket.

Apples naturlige fargegjengivelse, uanstrengt pek-og-klikk-fotografering og utrolig gode nattbilder er vanskelige å slå.

Det eneste området vi er sikre på at Samsung tar ledelsen, er når det gjelder telefoto. De to 10 MP-objektivene tar bilder med henholdsvis 3x og 10x zoom, mens Apples ene 12 MP-objektiv tar bilder med 3x zoom.

Galaxy S21 Ultra var altså bedre på å ta avstandsbilder enn iPhone 13 Pro Max, så vi må anta at arvtageren minst vil opprettholde dette overtaket.

Apples mobiler har alltid hatt et overtak når det gjelder videoopptak, og med iPhone 13 Pro Max kom det i tillegg noen fiffige AI-knep og programvaretriks. Det inkluderer støtte for den avanserte videokodeken ProRes, i tillegg til Cinematic Mode, der du kan legge inn portrettaktige bokeh-effekter i opptakene samt forandre fokuspunkt.

Til selfier har Galaxy S22 Ultra en sensor på 40 MP, mens iPhone 13 Pro også her har en sensor på 12 MP.

Samsung har en formidabel oppgave foran seg hvis de skal ta igjen forspranget iPhone har skapt, men Galaxy S22 Ultra kommer uansett bedre rustet til bataljen enn forgjengerne.

Spesifikasjoner og ytelse

Samsung Galaxy S22 rommer en 4 nm-prosessor, uansett om den leveres med Snapdragon 8 Gen 1 eller Exynos 2200. Dette avhenger av hvilken region mobilen kjøpes i, og for oss i Europa er det snakk om Exynos-varianten.

De tidlige signalene forteller oss om en marginal økning i ytelsen sammenlignet med den forrige prosessoren – og det meste av kraftøkningen stammer fra skjermkortet. Vi skal teste disse påstandene grundig når tiden er inne.

Hvis dette stemmer, vil trolig iPhone 13 Pro Max være den raskeste av de to mobiltelefonene. Apple har hevdet at deres A15 Bionic-brikke var opptil 50 % raskere enn den beste av de rivaliserende Android-brikkene ved lanseringstidspunktet. Som vi har vært inne på, later det ikke til at den nye brikken i Galaxy S22 Ultra har store fordelen å by på.

Vi er imidlertid nysgjerrige på hvordan Exynos 2200 presterer når det gjelder gaming. Dette er de første fruktene av Samsungs samarbeid med AMD, noe som har gitt den samme RDNA2 GPU-arkitekturen man finner i konsollene PS5 og Xbox Series X.

Teknisk sett skal dette gi Galaxy S22 Ultra evnen til å håndtere avansert ray-tracing. Vi må vente og se hvor mange spillutviklere som fristes av dette, men det er uansett spennende nyheter for mobilgamere.

Det er egentlig poengløst å sammenligne RAM-verdiene, ettersom iOS og Android gjør forskjellig bruk av maskinvareressursene. Men for ordens skyld har iPhone 13 Pro Max 6 GB RAM mens Samsung-modellen har 6 eller 12 GB.

Lagringskapasiteten er den samme på begge mobilene, der du kan velge mellom alternativene 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB.

En egenskap som virkelig skiller seg ut ved Samsung Galaxy S22 Ultra er dens S Pen-kompatibilitet. Samsung har gått tilbake til den utfasede Note-serien og utstyrt Galaxy S22 Ultra med en innebygget digital penn.

Til sammenligning har ikke iPhone 13 Pro Max støtte for Apple Pencil.

Batteri

Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future)

Samsung har utstyrt sitt nyeste flaggskip med et batteri på 5000 mAh. Det er mye større enn batteriet i iPhone 13 Pro Max, som er på 4352 mAh.

Det vil likevel være dumt av Samsung å innkassere en seier bare på bakgrunn av disse tallene. Vi har allerede vært inne på hvordan iOS og Android benytter de tilgjengelige ressursene ulikt, og dette gjelder også batteriet.

For å illustrere akkurat dette, har vi opplevd at iPhone 13 Pro Max har lengst batteritid av alle iPhon-modellene vi har testet. Vi kom oss gjennom en hel dag med intens bruk, og hadde fremdeles igjen en tredel på tanken.

Samtidig sliter Galaxy S21 Ultra, som også har et batteri på 5000 mAh med å komme seg gjennom en hel dag når oppdateringsfrekvensen på 120 Hz er aktivert.

Vi håper at effektiviteten er blitt bedre med Galaxy S22 Ultra. Skjermen er blitt smartere og på papiret er prosessoren mer effektiv. Men iPhone 13 Pro Max har lagt lista veldig høyt her …

Når det gjelder ladingen er stillingen derimot den motsatte. Galaxy S22 Ultra støtter 45 W-lading, noe som er et solid sprang oppover sammenlignet med Galaxy S21 Ultra. Det er også langt heftigere enn iPhone 13 Pro Max' 27 W-lading.

Ingen av produsentene lar det imidlertid følge med en ladebrikke i pakken. Det er absolutt et irritasjonsmoment.

Når det gjelder trådløs opplading, støtter Galaxy S22 Ultra 15 W, mens iPhone 13 Pro Max bare strekker seg til 7,5 W.

Hvis du kjøper en egen MagSafe-lader (Apples magnetiske standard), kan imidlertid iPhone 13 Pro Max også oppnå 15 W.

Oppsummering

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 Ultra og iPhone 13 Pro Max var de beste mobiltelefonene som kom på markedet i 2021. Galaxy S22 Ultra later til å være en sømløs erstatter for forgjengeren i et tilsvarende scenario for 2022.

Og med overlegen integrasjon for S Pen og en overgang til et Note-inspirert design, kan det hende at Samsung vil opprettholde sin ganske marginale ledelse over Apple.

Men sammenligningen mellom mobiltelefoner er naturligvis sjelden så enkel som dette. Og med tilsynelatende manglende fremskritt på kamera- og ytelsesfronten kan interessen kjølne. Det gjenstår også å se om Samsung kan holde følge med Apples fantomsprang på utholdenhetssiden.

Vi oppdaterer denne sammenligningen når vi har hatt Galaxy S22 Ultra i hendene tilstrekkelig lenge til å få fyllestgjørende svar. Uansett er dette to telefoner som kommer til å toppe de fleste listene i 2022.