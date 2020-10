PS5 og Xbox Series X i rute – AMD øker CPU-produksjonen i påvente av 2020-lansering

Alle som er bekymret over muligheten for at PS5 og Xbox Series X blir forsinket er til stede kan puste lettet ut. AMD, selskapet som lager prosessoren og GPU-en i de to nestegenerasjonskonsollene «øker produksjonen» i forberedelsene til lanseringene.



Nyheten stammer fra en ny kvartalsoversikt over inntjening, der administrerende direktør for AMD, Dr. Lisa Su, kunne avsløre at «[...] vi forventer at semi-custom-inntekter vil øke i andre kvartal og vil vektes sterkt mot andre halvdel av året, samtidig som vi øker produksjonen for å støtte julelanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X-konsollene.»

Dette er betryggende nyheter for alle som har vært bekymret over effektene COVID-19-pandemien har hatt på Sony og Microsoft, og eventuelle forsinkelser dette har medført når det gjelder lanseringene av de kommende konsollene i tiden fremover mot 2021.

AMD på rett spor

Siden AMD er tilbyderen av spesialtilpassede brikker i både PS5 og Xbox Series X, som kommer til å håndtere både prosesseringen og den grafiske kraften i konsollene, er muligheten selskapet har til å produsere disse brikkene alfa og omega om lanseringen skal kunne finne sted på slutten av 2020.



Det later til at dette ikke kommer til å bli et problem, så det ser ut til at de to konsollene fortsatt ligger an til lansering på slutten av året, i henhold til den opprinnelige planen.