PS5 kan bli mangelvare helt frem til 2024 – Intel advarer om vedvarende brikkemangel

Mangelen på PS5 ser ut til å fortsette i overskuelig fremtid, i alle fall om man skal tro administrerende direktør i Intel, Pat Gelsinger, som nå spår at den globale brikkemangelen kommer til å vedvare, til minst 2024.



Gelsinger kom med den triste spådommen i samtale med CNBC (først omtalt av VGC), der han sa at brikkemangelen nå har fått innvirkninger på selve maskinene som lager brikkene.



«Det er en av grunnene til at vi tror at den generelle halvledermangelen nå vil vare inn i 2024, hvilket går mot våre tidligere estimater om en bedring i 2023, siden mangelen nå påvirker utstyr og siden opptrappingen i fabrikker vil bli mer utfordrende», sa Gelsinger.

Gelsinger spådde tidligere at brikkemangelen, som har ført til slunkne lagerbeholdninger av PS5, Xbox Series X og Nintendo Switch, antakeligvis ville avta i 2023, men innrømmer nå at det ikke kommer til å være nok brikker i omløp til å mette etterspørselen i årene som kommer.



Gelsingers uttalelser står stikk i strid med spådommene til AMD-sjef Lisa Su, som tidligere har sagt at andre halvdel av 2022 vil gi en bedring i tilsiget brikker, noe mange håpet at ville resultere i at flere konsoller endte opp i butikkene.



Dessverre, på tross av en liten oppsving i antall tilgjengelige Xbox Series X-maskiner – en konsekvens av at Microsoft betaler for produksjonsprioritet hos halvlederprodusentene – så er det fortsatt få PS5-maskiner i omløp. Det drypper inn én og annen PS5, men det er fortsatt sjelden vare og konsollene forsvinner i løpet av sekunder. Etter Gelsingers kommentarer å dømme vil vi måtte forholde oss til samme frustrerende scenario i ukene og månedene som kommer.

Mangelen er årsaken til dårlige PS5-salgstall

Det kan bli lenge til nordmenn flest får kloa i en PS5. (Image credit: Shutterstock/Hopix Art)

Mangelen på PS5-tilgjengelighet har resultert i en markant nedgang i salgstallene til Sony-konsollen i den senere tid. PlayStation 5-maskinen solgte eksepsjonelt godt i månedene etter lansering. Ifølge Sony hadde 17,3 millioner personer klart å skaffe seg en PS5, per 31. desember 2021. Akkurat nå ligger likevel konsollen etter PS4 i salgstall (på samme tid i livssyklusen til den aldrende konsollen.)



Både Xbox Series X|S og Nintendo Switch har solgt bedre enn PS5 i det siste, og årsaken er enkel: folk får simpelthen ikke fatt i Sony-konsollen. Det er synd og skam, for når det gjelder spill går det så det griner for det japanske selskapet. Sony har lansert en rekke storspill på nyåret. «Gran Turismo 7», «Horizon Forbidden West» og «Uncharted: The Legacy of Thieves Collection» har alle fått god omtale, og er ferske trekkplastre som kunne ha overbevist mange om at PS5 er en god investering.



Sony har også planer om å lansere PSVR 2, et VR-hodesett som etter sigende skal koste 499 amerikanske dollar (omlag 4 700 norske kroner), og da er det en fordel at selskapet – og gamere – har PS5-maskinene klare til bruk.