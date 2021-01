Overraskelse! Samsung Galaxy S21 lanseres 14. januar – én måned tidligere enn ventet

Samsung Galaxy S21-lanseringen finner sted tidligere enn du tror: 14. januar vil selskapet arrangere Galaxy Unpacked 2021, en virtuell pressekonferanse som kommer til å inneholde presentasjoner av de nye 5G-telefonene samt tilbehør.



Torsdag, 14. januar, klokken 16:00, er det nøyaktige tidspunktet for starten på pressekonferansen. Alle de seneste lekkasjene vi har blitt presentert tyder på at det er snakk om tre nye telefoner som skal lanseres – Galaxy S21, Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra – noe som vil si at vi nå får se en oppdatering av den elleve måneder gamle trioen S20, S20 Plus og S20 Ultra.

Samsung flytter sitt sedvanlige presentasjonstidspunkt sent i februar til midten av januar, kanskje siden MWC 2020 nå kommer til å finne sted sent i juni eller at Snapdragon 888- og Exynos 2100-prosessorene begge ble klare før tiden. En merker seg selvsagt at denne torsdagen også er siste dag i CES 2021, noe Samsung helt klart har tenkt på.



Tradisjonen tro får man via invitasjonen til Samsungs presseevenement ikke servert noen navn på enhetene som skal lanseres. Invitasjonen presiserer at dette er den halvårlige Samsung Galaxy Unpacked 2021-presentasjonen, og at taglinen denne gangen er «Welcome to Everyday Epic». Likevel kan man på invitasjonsbildet helt klart se kameramodulen (som nettopp ble lekket på nett) i en ugjennomsiktig kube.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21-spesifikasjonene avslørt

Samsungs overgang til en tidligere lanseringsdato matcher tempoet på Galaxy S21-lekkasjene i det siste, som har hatt en nærmest daglig frekvens. Per nå er det knapt noe igjen for Samsung å avsløre den 14. januar.



Vi regner med at Samsung kommer til å levere telefoner i tre skjermstørrelser – 6,2 tommer, 6,7 tommer og 6,9 tommer – alle med 120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens samt en svært liten skjermkant nederst (man kan si adjøss til den lille «haken» som var igjen, med andre ord). Rykter om hva som befinner seg på innsiden består stort sett i Qualcomm Snapdragon 888 (i USA) eller Exynos 2100 (i resten av verden) samt minst 8 GB RAM. Vi venter fortsatt på bekreftelse når det gjelder hvorvidt telefonene kommer til å få støtte for ekstra lagring via en microSD-kortleser.

Kameraene i Galaxy S21 og S21 Plus ser ut til å få spesialbehandling, i alle fall om en velger å stole på flerfoldige datagenererte bilder som viser en helt ny kameramodul. De to modellene ser ut til å ha tre sensorer – vi går ut i fra at disse vil være som følger: et hovedkamera på 12 MP, en ultravidvinkel på 12 MP og et telefotokamera på 64 MP – og disse ser ut til å befinne seg i en flatere modul i 2021 kontra foregående år, hvilket med andre ord betyr at kamerahumpen på baksiden blir langt mindre fremtredende.



Samsung Galaxy S21 Ultra tror man skal ha et litt annet oppsett på baksiden. Det later til at 108 MP-kameraet fra S20 Ultra gjør comeback, og skal ha enten 5x eller 10x optisk zoom, litt avhengig av hvilke av de utallige ryktene man velger å sette sin lit til. Samsung Galaxy Note 20 imponerte veldig med sin 5x optiske zoom-funksjon, så fornøyd blir vi nok uansett.

(Image credit: 91mobiles)

Får vi likevel en overraskelse?

Noe mer uventet er ryktene om at Galaxy S21 Ultra også kommer til å støtte S Pen, stylusen som tidligere kun har vært å finne i Samsung Galaxy Note-serien. Hvis dette er sant, så vil det være en god grunn til å gå for den dyreste modellen i år – men også en god grunn til ikke å vente på en eventuell Samsung Galaxy Note 21, som forventes lansert i august 2021.



I helgen fikk vi også nyss om nytt tilbehør som det kan være at Samsung også kommer til å lansere den 14. januar. Det skal være snakk om en Tile-aktig Bluetooth-sporingsbrikke ved navn Samsung Galaxy SmartTag. Slike sporingsbrikker kan være nyttige om du er av typen som mister alt fra nøkler eller vesker til større ting som sekker og bagasje. Hvis SmartTag faktisk annonseres vil det bety at Samsung slår Apple på målstreken, gitt at selskapet faktisk har intensjoner om å lansere de mye omtalte AirTag-brikkene, som det har gått rykter om det siste året.

En annen lekkasje foreslo et annet Unpacked 2021-tilbehør i helgen, nemlig Galaxy Buds Pro. Disse vil gjøre at Samsung matcher Apple og AirPods Pro når det gjelder helt trådløse ørepropper med aktiv støydemping og støtte for Dolby Atmos. Kilden for lekkasjen? Samsungs egen hjemmeside.



Vi kommer til å være klare til dyst og til vårt første møte med Samsung Galaxy S21 den 14. januar. Stikk innom når arrangementet går av stabelen klokken 16:00, og vi vil servere deg alt nytt fra Samsung Galaxy Unpacked 2021 – og følg med videre, det skal mye til for at vi er helt ferdige med lekkasjene ennå.