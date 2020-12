7 rare mobiler du sannsynligvis gikk glipp av i 2020

2020 har vært litt av et år, og det er ikke så rart om du har gått glipp av noen av telefonene som ble vist frem innimellom alt kaoset. Også mobilindustrien ble berørt av korona, men det har ikke hindret produsentene i å vise frem en rekke nye modeller, inkludert noen som er rarere enn vanlig.

2019 var kanskje året da brettbare mobiler ble en realitet, men i 2020 dukket det opp både rullbare modeller (takket være blant annet TCL) og en "dreie"-telefon fra LG. Ikke minst kom det hele to foldbare telefoner med et klassisk clamshell-design, i form av Motorola Razr og Galaxy Z Flip.

Vi fikk også en første kikk på smarttelefonenes fremtid – nemlig frontkameraer som er skjult under skjermen.

Nedenfor har vi samlet våre favoritter blant de rareste telefonene som dukket opp i 2020. Vi har sortert dem etter når de ble avduket, og vi må passe på å nevne at noen av disse er lansert og finnes for salg, mens andre er for futuristiske til å være klare for markedet helt ennå.

OnePlus Concept One

OnePlus Concept One har uten tvil den mest spennende mobilen som ble vist frem under CES 2020 helt tilbake i januar i fjor. Det bli riktignok raskt klart at den først og fremst var et eksperiment som aldri vil komme på markedet i den formen den ble vist frem, men den demonstrerte likevel en stilig finesse: nemlig muligheten til å skjule kameraene på baksiden bak glass som kan gjøres ugjennomsiktig.

OnePlus viste til vinduer i sportsbiler som inspirasjon for glasset, og det fungerer ved at det blir ugjennomsiktig når man sender strøm gjennom det. Concept One påvirker glasset automatisk når du åpner kamera-appen, og kameraene kommer dermed til syne når du trenger dem.

Man kan kanskje lurer på hvorfor OnePlus ikke har satt dette konseptet i produksjon, men vi ser for oss at det kan være potensielle problemer knyttet til hva som skjer om glasset blir ripet opp og om mekanismen slutter å fungere. Vi fikk bare så vidt mulighet til å prøve ut funksjonen da den ble vist frem så det er vanskelig å vurdere hvor klar den er for markedet, men vi håper at dette vil dukke opp i en OnePlus-modell snart. Telefon-design står som kjent veldig stille om dagen, og vi trenger noen friske pust.

Motorola Razr

Vi prøvde riktignok Motorola Razr for første gang allerede i 2019, men lanseringen ble utsatt til tidlig 2020.

Det kan virke som Razr ikke solgte voldsomt mye, og det er synd med tanke på innovasjonen som måtte til for å fin den til å fungere. Den er utstyrt med en spesiell hengsle som sikrer at plastskjermen ikke får en synlig brett av å bli foldet sammen, mens små børster fjerner støv og skitt slik at mekanikken ikke blir ødelagt. Ikke minst er det imponerende at Motorola klarte å lage en fullt fungerende smarttelefon som kan foldes sammen til halvparten av størrelsen til en typisk moderne mobil.

Dessverre er den også dyrere enn mange andre flaggskip, uten at den leverer spesielt imponerende spesifikasjoner.

Noen svakheter i designet ble forbedret med den oppdaterte versjonen som ble sluppet litt senere i 2020, men det var heller ikke nok til å sikre de helt store salgstallene. Det hjalp heller ikke at den måtte konkurrere med Samsung Galaxy Z Flip.

Moto G Stylus

Motorola har lansert en rekke gode budsjettelefoner i G-serien de siste årene, og ofte har det vært snakk om både fire og fem modeller av gangen med ulike spesifikasjoner og priser. I 2020 gjorde de imidlertid noe nytt – eller rettere sagt gammelt – da de slapp Moto G Stylus med en medfølgende pekepenn.

Med denne modellen gjorde Motorola det mulig for langt flere å få tilgang til bruk av pekepenn med mobil – en mulighet som stort sett har vært forbehold kjøpere av dyre toppmodeller som Samsung Galaxy Note-telefonene.

Motorolas pekepenn har ikke de avanserte funksjonene til Samsungs S Pen, men du får likevel en god brukeropplevelse med G Stylus og telefonen har i tillegg også ganske gode spesifikasjoner med tanke på prisen.

LG Wing 5G

En av våre absolutte favoritter i år er LG Wing 5G, og den er også blant de absolutt rareste. Husker du de gamle Sidekick-telefonene der skjermen kunne vris rundt? Her har LG gått for samme konsept, men i stedet for å avdekke et tastatur så avdekker du i stedet enda en skjerm.

Ideen er at du kan se på noe på en store skjermen mens du gjør andre ting på den lille. Dermed slipper du å stenge ned filmen du ser på når du bare skal svare på en melding eller søke opp noe.

Du får enda mer skjermplass med en brettbare telefon, men i sann LG-stil er Wing 5G betydelig rimeligere med en prislapp som kan konkurrere med tradisjonelle toppmodeller. Det vil altså si rundt halvparten av Samsung Galaxy Z Fold 2.

Gjennomføringen er ikke helt uten problemer, og det tar for eksempel litt tid å flytte apper mellom den store og den lille skjermen. Likevel lar vi oss imponerer av hva du får for pengene, og av den skyhøye "wow"-faktoren.

Samsung Galaxy Z Fold 2

"Men kom ikke Galaxy Fold ut i 2019, og er ikke dette bare en videreutvikling?" tenker du kanskje. Joda, Galaxy Z Fold 2 holder seg til samme formel som originalen, men den har likevel fått en rekke små og store forbedringer som gjør den verdt å trekke frem. Blant de viktigste er kanskje det faktum at den ytre skjermen har blitt betydelig større.

Z Fold 2 fungerer i utgangspunktet som en vanlig smarttelefonen, mens den blir til et nettbrett når du folder den ut. Det betyr samtidig at utrolige tre fjerdedeler av telefonens overflate består av skjermer. Designet gjør denne telefonen ganske unik, men prisen er samtidig også i en helt egen klasse. Det blir spennende så hvordan Samsung utvikler dette videre.

ZTE Axon 20 5G

Vi har sett flere konsepttelefoner som har bydd på løsninger på problemet med skjermhull og busslommer, og en av løsningene er å plassere kameraet under skjermen.

Det krever selvfølgelig en spesiell type skjerm for at kameraet skal kunne ta bilder gjennom den uten å påvirke kvaliteten, og ZTE Axon 20 5G er den første modellen som hevder å få til dette.

Ikke hørt om den? Det er ikke så rart for den ble sluppet i Kina i september og kom til Storbritannia helt nylig. Det gjenstår å se når (og om) den dukker opp her hjemme.

Vi er i hvert fall spent på å se hvor gode bilder det skjulte 32 MP kameraet leverer. Utover det er Axon 20 5G en grei rimelig flaggskip-telefon med Snapdragon 765G-brikke, 8 GB RAM og 256 GB lagring i tillegg til fire kameraer på baksiden.

Oppos merkelige brettbare ... og rullbare

En liste over årets rareste telefoner ville ikke vært komplett uten å nevne telefonene vi hørte om, men som ikke vil komme ut på flere år ennå. Noen av dem er radikalt forskjellig fra dagens konvensjonelle telefoner, og kan også for bisarre til å appellere til vanlige forbrukere. Ta for eksempel en titt på dette konseptet fra Oppo og det japanske designstudioet Nendo – en foldbar telefon med trippelhengsle.

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo. First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmPDecember 14, 2020

Og det er ikke den eneste utradisjonelle raringen som har blitt vist frem i år. Ryktene om en rullbar telefon fra TCL har gått i hele år, og det seneste vi har sett av den er en video som viser en fungerende prototype med en skjerm som rulles ut sidelengs.

Oppo har også vist frem et design med en rullbar utforming, og det mulig de er nærmere en fungerende enhet. Enheten som ble vist frem har en skjerm på 6,7 tommer i utgangspunktet, og denne utvides til 7,4 tommer når den rulles ut. Selskapet har riktignok understreket av Oppo X 2021 bare er en konsepttelefon og den ikke skal selges som den er, men demonstrasjonen tyder i hvert fall på at teknologien fungerer.

Til slutt kan vi ta med at ryktene går om at LG jobber med en telefon de kaller LG Rollable, og det eneste vi vet om den er at den er ventet å få en pris på rundt 2400 dollar eller rundt 20.000 kroner. Vi får vente å se hva LG har å vise frem på den fronten, men med tanke på at de allerede har en rullbar TV på markedet så er det gode sjanser for at en telefon ikke er langt unna.