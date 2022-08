De 10 styggeste telefonene: My eyes! My eyes!

Man skal ikke dømme noen etter utseendet, men de 10 styggeste telefonene er virkelig vonde å se på. Kanskje var tanken god, kanskje var teknologien super, men her burde noen satt ned foten før designavdelingen satte i gang...

Samsung NPH-N270 Matrix (2003)

De 10 styggeste telefonene: Samsung NPH-N270 Matrix ser ut som en forvokst USB-pinne (Image credit: Samsung)

Den første Matrix-filmen ga oss en hel haug med elendige, "inspirerte" sci-fi-filmer. Og da Nokia 8100 ble populær på grunn av filmen, tenkte nok Samsung at de skulle få sin del av kaka ved neste anledning. De lanserte NPH-N270 Matrix samtidig som "The Matrix Reloaded" kom på kino.

Tanken var kanskje at dette skulle være en futuristisk telefon, men det ser jo helt forferdelig ut. Det kunne vært en Batman-gadget, men ikke fra en av de gode filmene. Matrix-oppfølgerne klarte aldri å gjenskape suksessen fra første film, og det kan vi absolutt si om denne telefonen også.

Virgin Mobile Lobster 700TV (2006)

De 10 styggeste telefonene: Unnskyld, du har noe som stikker ut fra nakken din, Virgin Mobile Lobster 700TV (Image credit: Virgin)

Jeg er spent på hvem som synes svulst i nakken var et godt designvalg. Visstnok var "klumpen" der for å styre radio og TV, noe som var en kul funksjon før apper ble normalen. Men det ser ut som en telefon som har smeltet i solen. Eller er syk.

Siemens Xelibri 6 (2003)

De 10 styggeste telefonene: Et sminkespeil du kan snakke med? Siemens Xelibri 6 (Image credit: Siemens)

Noen briljante hjerner kom frem til at kvinner ville ha telefoner med feminint utseende. Så hva er vel mer naturlig enn å lage en telefon som ser ut som et sminkespeil? Klapptelefoner gjør et comeback i disse dager, men la oss alle be til høyere makter om at akkurat dette designet aldri får gjenoppstå.

Vertu Signature Cobra (2006)

De 10 styggeste telefonene: Vertu Signature Cobra ser ut som den er laget av en 9-åring i kunst- og håndverk-timene i 1998. (Image credit: Vertu)

Vertu lager luksustelefoner. De pynter opp vanlige telefoner med gull, diamanter og diverse luksuriøse designvalg, og håper at en eller annen kjendis kjøper den for ekstremt mye penger.

Vertu Signature Cobra var latterlig dyr, vi snakker millioner, men den ser altså så grusom ut at det er vanskelig å ta på alvor. Det ser mer ut som et julekort laget av en skoleelev enn en telefon. Glitter og piperenser er en stil som slår an i barnehagen, ikke på mobiler.

Motorola V100 (2000)

De 10 styggeste telefonene: Motorola V100 ser ut som en spillkonsoll for bruk i basseng (Image credit: Motorola)

Ting var ikke alltid pent å se på rundt millenniumskiftet, men dette var voldsomt. Motorola V100 ser ut som en håndholdt spillkonsoll, i gjennomsiktig blåfarge. Tanken var trolig å lage en telefon for sms-gale ungdommer som synes T9-tastatur ble for tregt når meldingene skulle skrives. Resultatet ble en sak som så billig, skrøpelig og barnslig ut.

Kyocera Blade (2003)

De 10 styggeste telefonene: Kyocera Blade skulle være tøff (Image credit: Kyocera)

Det er vanskelig å gjette inspirasjonen for denne telefonen, filmsuksessen "Blade" var jo allerede 5 år gammel da Kyocera Blade ble lansert. De prøvde åpenbart å lage en tøff telefon, men dette er bare merkelig. Man kan ikke se det på bildet, men telefonen er også klumpete og ganske stor.

Samsung Upstage (2007)

De 10 styggeste telefonene: Samsung Upstage ga deg to for prisen av en. (Image credit: Samsung)

Samsung slet med å finne sin posisjon på mobilmarkedet på denne tiden, og trodde kanskje "Upstage" skulle slå knockout på konkurrentene. Telefonen kom med en ekstra (!) skjerm og mp3-spiller. Det gikk ikke så bra. 2007 var for øvrig året iPhone ble lansert, så man kan godt si dette designvalget ikke ble en fulltreffer.

Nokia 7600 (2003)

De 10 styggeste telefonene: Nokia 7600 var en telefon, tro det eller ei. (Image credit: Nokia)

Nokia var kongene på haugen på 2000-tallet, men dette var fæle greier. Er den formet som et blad? Eller en tåre? Telefonen var alt for stor og helt umulig å bruke, i tillegg til at den så forferdelig ut. Nokia 7600 kunne kanskje fungert som skulptur i en hipster-bokhylle, men som telefon var den verdiløs.

Motorola StarTAC Rainbow (1996)

De 10 styggeste telefonene: Motorola StarTAC Rainbow ser ut som plastelina (Image credit: Motorola)

Det herlige 90-tallet var en fest av farger og gode designvalg. Eller ikke. Motorola prøvde å gjenskape fargene på klærne til Will Smith i "Fresh Prince", men det var det vel ingen som trengte eller ønsket? I det minste var de ganske ærlige med navnet på modellen: StarTAC er ganske likt "Tacky" og det stemmer bra.

Xcute DV1 (2005)

De 10 styggeste telefonene: Xcute DV1 er ikke spesielt søt (Image credit: Xcute)

En klumpete telefon med fokus på godt kamera. Tanken var sikkert god, men det ser verken kult eller brukervennlig ut med en svær utvekst øverst.