OnePlus 9, OnePlus 9 Pro og OnePlus Watch lansert – her er alt vi vet

OnePlus 9 og OnePlus 9 Pro ble begge avslørt under selskapets storlansering den 23. mars. Det er tydelig at OnePlus trykket til med dempet og minimalistisk eleganse i lanseringsevenementet. Hasselblad-samarbeidet ser ut til å ha ført med seg et fokus på godt kameraarbeid både i telefonene og presentasjonen – et fokus som har vært sårt etterlengtet for mange OnePlus-tilhengere. Et bedre kamerasystem har lenge vært prikken over i-en man har ventet på i ellers svært så konkurransedyktige modeller.

OnePlus 9 Pro

Hovedfokuset i OnePlus 9 Pro er kamerasystemet. Dette ble utviklet i samarbeid med Hasselblad, og inneholder et hovedkamera på 48 MP og et ultravidvinkelkamera på 50 MP. Det later ikke til at Hasselblad-valget var tilfeldig, for en av de største nyhetene er større sensorer. I hovedkameraet er det ifølge OnePlus snakk om en sensor som er 320 % større enn sensoren i hovedkameraet til iPhone 12 Pro Max. Alle fotoentusiaster vet hva det betyr. Sensorstørrelse muliggjør smalere DOF, bedre dynamisk omfang og mindre støy i dunkel belysning.



Samarbeidet innebærer også at Hasselblad (og fotografer som jobber som ambassadører for selskapet) har vært med på å kalibrere fargeprofilene man får med OnePlus-telefonene. Såkalt Natural Color Calibration tar sikte på å gjøre fargene mer nøyaktige, og generelt bedre kvaliteten på fotografiene.



OnePlus 9 Pro bruker en skreddersydd Sony IMX 789-sensor, som OnePlus hevder at leverer balansert lys, samt et imponerende detaljnivå, uten at man skal behøve å redigere.



Kameraappen er også oppgradert, og inneholder blant annet en ny utløser-knapp med den ikoniske oransje Hasselblad-fargen, sammen med en rekke profesjonelle funksjoner, inkludert støtte for 12 bit RAW-filer og fokus-peaking.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 9 Pro har også et telefotokamera som har 3,3x optisk zoom (30x digital zoom) og et selfiekamera på 16 MP, som ifølge selskapet skal klare å ta mer naturlige bilder av ansikter enn man vanligvis kan ta med frontkameraer.



I likhet med kameraene på baksiden kan man også her ta i bruk den nye Hasselblad Pro-modusen som gjør at man kan skreddersy eksponering, hvitbalanse og mye mer.



OnePlus bekrefter også at man med 9 Pro kan ta opp video i 8K ved 30 FPS. Den klarer også 4K i 120 FPS, så her kan man virkelig slå seg løs med sakte film i høy oppløsning.



Når det gjelder design har telefonen glass på baksiden, en subtilt kurvet skjerm (en kurve som for øvrig fortsetter fra skjermen, rundt kanten, og flater ut på baksiden), et chassis laget av aluminium og et hull-kamera øverst i venstre hjørne av skjermen – ingen overraskelser her, med andre ord. Når det gjelder farger bekrefter OnePlus at telefonen kan fås enten i såkalt Morning Mist, Pine Green eller Stellar Black.

(Image credit: OnePlus)

Skjermen i OnePlus 9 Pro innehar en ny teknologi som selskapet kaller Fluid Display 2.0, hvilket i bunn og grunn er dynamisk oppdateringsfrekvens der skjermen kan bytte mellom alt fra 1 Hz til 120 Hz alt ettersom hva som befinner seg på skjermen. Hendig funksjon (det fører til mindre strømforbruk), men noe vi har sett i andre telefoner. Oppløsningen skal være QHD+.



Når det gjelder innmaten vil 9 Pro ta i bruk en Qualcomm Snapdragon 888-prosessor, samme modell som Samsung Galaxy S21 Ultra bruker. Kort sagt: en særdeles kjapp prosessor.



Batteriet i OnePlus 9 Pro er på 4500 mAh, og kan lades med såkalt Warp Charge 65T (65 W). Selskapet hevder at én enkelt lading skal holde til en hel dag med bruk, og om du går tom tidligere enn forventet skal det ta 15 minutter å lade mobilen opp til 65 % og 29 minutter å lade den opp til 100 %. Trådløs lading er også støttet, mens her må man nøye seg med 50 W.



Varianten med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass koster 9890 kroner. Vil man ha 12 GB RAM og 256 GB lagring må man ut med 10 890 kroner. Forhåndsbestille kan man gjøre fra og med i dag, mens butikkene får OnePlus 9 Pro den 31. mars.

OnePlus 9

Selv om dette «bare» er grunnmodellen har OnePlus 9 ganske så imponerende spesifikasjoner kontra 9 Pro.



For det første er også kameraene i denne varianten tuftet på samme Hasselblad-teknologi. Det klarer eksempelvis også 8K i 30 FPS. Hovedkameraet er også her på 48 MP, og ultravidvinkelkameraet matcher også 9 Pro med sine 50 MP. Med OnePlus 9 får man imidlertid ikke noe telefotokamera.

(Image credit: OnePlus)

På innsiden finner man den samme Qualcomm Snapdragon 888-prosessoren, et batteri på 4500 mAh (dog, uten mulighet for trådløs lading på 50 W), og selskapet understreker at telefonen står på samme podium som Pro-varianten – dette er også en flaggskipmodell.



Det var sparsomt med detaljer rundt designet, men OnePlus bekrefter at OnePlus 9 har en flat skjerm, snarere enn den mer kurvede varianten man finner i Pro. Når det gjelder farger kan man få denne modellen i enten såkalt Winter Mist, Astral Black eller Arctic Sky.



Norsk pris på OnePlus 9 skal være 7890 kroner for modellen med 8 GB RAM og 128 GB larging, mens varianten med 12 GB RAM og 256 GB lagring går for 8890 kroner. Det skal være mulig å forhåndsbestille telefonen fra og med i dag, og butikker vil få den på lager fra og med 26. april.

OnePlus Watch

OnePlus Watch, selskapets første smartklokke, kommer i én enkelt størrelse på 46 mm, hvilket er et ganske røslig urhus sammenlignet med mange konkurrenter. Urkassen består av et håndpolert chassis og safir-glass, hvilket vil si at den tar seg rimelig godt ut.



OnePlus-klokken har to kroner, én for app-menyen, mens den andre er mer mystisk. Vi kan tenke oss at dette går rett til en eller annen form for treningsfunksjonalitet. Når det gjelder skjermen, så får man en AMOLED-skjerm på 1,39 tommer med en PPI på 320.



Klokken vil være å finne i svart eller sølv, men skal også få en såkalt Limited Edition der materialet brukt er kobolt (for urhuset) og lær (for reimen). Vi regner med at denne varianten kommer til å koste en god del mer. OnePlus informerer også om at man har over 50 urskive-design å velge mellom, så det later til at man kan matche det visuelle med omtrent hva det måtte være.

(Image credit: OnePlus)

Det er tydelig at smartklokken er laget for folk på farten. GPS-funksjonalitet skal være med på lasset, og man får også en måler for oksygenmetning i blodet samt målinger av stressnivået ditt. Ifølge OnePlus skal klokken også ha over 100 forskjellige treningsmoduser.



Det hevdes at OnePlus Watch skal kunne brukes i hele to uker uten at man trenger å lade den, men om man må bite i det sure eplet skal man ikke trenge å gjøre det mer enn i 20 minutter for å få en brukstid på én hel uke. Den skal også være i stand til sømløst å kople seg til andre enheter, men OnePlus var sparsommelige med detaljene rundt akkurat hvordan dette fungerer, rent bortsett fra at det skal være kompatibelt med OnePlus TV.



Det mest interessante med klokken er kanskje at den tar i bruk OnePlus' egne proprietære operativsystem, ikke WearOS. Lagringskapasiteten er på 4 GB, noe som burde være nok til omtrent 500 sanger.

(Image credit: OnePlus)

Prisen på Limited Edition-varianten ble ikke avslørt, men den vanlige varianten skal være å finne til 1690 kroner. Vi fikk heller ikke noen videre informasjon om når den vil være å finne i norske butikker, men vi vet at Sverige vil få klokken i løpet av april, så vi krysser fingrene for at vi her i Norge også får klokken innen kort tid.