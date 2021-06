Omfattende Microsoft OneDrive-oppdatering vil forandre måten du deler filer på

Microsoft jobber for tiden med en stor oppdatering til OneDrive, planlagt lansert senere i år. Funksjonen som vil stjele flest overskrifter er at brukere nå skal få større kontroll over hvordan de deler filer via selskapets skylagringsløsning.



Ifølge fire separate innlegg i Microsoft 365-veikartet planlegger programvaregiganten en overhaling av «dele-opplevelsen» i OneDrive via nye valgmuligheter som skal gjøre det enklere å dele filer og holde styr på hvem som har tilgang til innholdet når det først er delt.



Den første oppdateringen i delefunksjonaliteten i OneDrive vil være en nyvinning i tjenestenes dele-meny som skal gjøre at man får enklere tilgang til forskjellige måter å dele på, inkludert e-post, kopiering av lenke, Microsoft Teams-chatten, med mer. Denne funksjonaliteten utvikles akkurat nå, og på samme måte som en hel rekke annen ny funksjonalitet på vei til OneDrive skal dette lanseres i november 2021.

Microsoft jobber også med en ny «delt med»-liste på bunnen av menyen man får opp når man skal dele innhold. Denne vil gi brukere et kortfattet innblikk i hvem som har tilgang til en spesifikk fil.

Tilgang på delte filer

For at det skal bli enklere for brukere å få tilgang til filer som har blitt delt har Microsoft planer om å oppdatere «administrer tilgang»-funksjonaliteten i OneDrive. Når denne oppdateringen er implementert vil brukere få tilgang til en mer finkornet kontroll over hvordan mottakere kan få tilgang på filene det er snakk om.



Microsoft kommer også til å erstatte «kopier lenke»-knappen i OneDrive med en bunntekst i den kommende oppdateringen. Her vil brukere kunne sette tillatelser for lenker før de kopieres (og eventuelt deles med andre.)



Vi kommer etter all sannsynlighet til å høre mer om selskapets store OneDrive-oppdatering nærmere lansering, men i mellomtiden kan du teste den nye 64-bit-versjonen av OneDrive, som tilbyr bedre ytelse og som gjør det enklere å overføre store filer, siden denne varianten kan ta i bruk alt minnet i Windows 10 PC-en din.