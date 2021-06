Ny harddiskteknologi fra Seagate kan drive prisen på høykapasitetslagring ned

Seagate har i det siste jobbet med en finurlig forfining av sine konvensjonelle harddisker (av den magnetiske typen) som ikke bare forbedrer hastighetene, men de kan også være billigere å produsere.



Harddiskene, som har fått navnet Mach.2, siden disse enhetene bruker to aktuatorer istedenfor én, og dermed gjør at de kan både lese og skrive både sekvensiell og randomiserte data raskere.



Seagate annonserte nylig sin første dobbel-aktuator-harddisk, Mach.2 Exos 2X14, som ifølge de offisielle spesifikasjonene klarer en kontinuerlig overføringshastighet på 524 MB/s, og dermed er verdens raskeste (tradisjonelle) harddisk.

Selv om det ikke er lenge siden Mach.2 Exos 2X14 ble annonsert klarte The Register å snappe opp en kopi av en Seagate-investorsamtale der Seagates seniorvisepresident, Jeff Fochtman, var involvert. Fochtman sier at harddisken har flere dusin kunder allerede, og at Seagate nå øker produksjonen.

Billigere produksjon

Fochtman bekreftet etter sigende at siden Mach.2-diskene har en lagringskapasitet på over 30 TB, så vil det være nær sagt en uimotståelig fristelse for «mange store datasentermiljøer.»



Mach.2 Exos 2X14, som altså selges inn til skytjenester og såkalte hyperscale-datasentre, tilbyr per nå 14 TB med lagringsplass.

«En merkbar fordel med standardiseringen av dobbel-aktuator-teknologien er at dette kutter kraftig ned på testtiden, og derfor blir harddiskproduksjonstiden kraftig redusert. Dette er en fordel vi ser frem mot å dra nytte av når det gjelder kostnadene i selskapet», skal Fochtman ha sagt under investormøtet.



Seagate har per nå ikke annonsert noen pris på Mach.2 Exos 2X14, og det blir dermed interessant å se om Seagate faktisk velger å la den rimeligere produksjonskostnaden komme kundene til gode.