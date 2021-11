Nvidia RTX 4000-skjermkort kan være dobbelt så raske – og trekke dobbelt så mye strøm – som RTX 3000

Nvidias neste skjermkortserie, hvilket de fleste regner med er basert på «Lovelace»-arkitekturen kan ende opp med å være dobbelt så kraftige som RTX 3000-modeller, men også dobbelt så strømhungrige ifølge det seneste fra ryktemølla.



Det ovennevnte kommer fra Greymon55, som nå for tiden er en av de mer aktive lekkasjemakerne på Twitter, når det gjelder maskinvarerykter.

Double performance, double power consumption, can you accept it?November 5, 2021 See more

Selv om den opprinnelige tvitringen det er snakk om ikke eksplisitt nevner den nye GPU-en, så klargjør Greymon55 etter hvert at det er snakk om Nvidias Lovelace-brikker, og noe som presumptivt kommer til å være RTX 4000-modeller, hvis selskapet fortsetter den logiske rekka når det gjelder navngivning, der RTX 4080 forventes å være et av de nye toppkortene.



Nvidias Lovelace-baserte skjermkort forventes lansert på et eller annet tidspunkt i 2022, antakeligvis på høsten eller senere, men det er en viss mulighet for at de dukker opp før vi bikker fjerde kvartal.



Uansett når de dukker opp, så forventes det at RTX 4000-GPU-ene vil tilby et relativt ekstremt ytelseshopp. Ifølge tidligere uttalelser fra ryktemølla ser det ut til at Lovelace kan få et generasjonshopp lignende det vi så fra Maxwell til Pascal (hvilket, om du ikke har det friskt i minnet, var en dugelig oppgradering når det gjaldt høyere FPS.)

Kommentar: Dobbelt av alt, og PSU-problemer?

Får vi et Pascal-aktig hopp, så er det én ting, men en dobling av ytelsen i neste generasjon skjermkort, sammenlignet med Ampere (RTX 3000-serien) virker svært optimistisk. Ikke engang Pascal doblet FPS-antallet kontra forrige generasjon – men i enkelte tilfeller var det riktignok ikke langt unna. Det vil selvfølgelig være stor forskjell mellom de ulike spillene, avhengig av oppløsning og andre innstillinger.



Den generelle stemningen, som vitner om at det er snakk om en «dobling» i RTX 4000-serien føles noe overdrevet, men det er ingen tvil om at ryktene engasjerer. Vi må likevel huske på at Greymon55 bare gir relativt vage hint her, og at det er tidlige dager for Lovelace-rykter ennå, det er på ingen måte sikkert at ryktemølla har mye håndfast å gå etter per nå.



Hvis dobbel ytelse gjør at du sperrer øynene opp, så vil du antakeligvis ikke få mindre bakoversveis av dobbelt strømforbruk. Det ville virkelig ha vært en nyhet som burde stjele overskrifter. Disse ryktene er heller ikke helt uhørte, siden vi tidligere har hørt rykter fra Greymon55 om Lovelace-kort som skal trekke 500 watt.



Samtidig, så vet vi at RTX 3080 bruker omlag 320 watt på det meste, så rykter om det dobbelte vil i så fall bety et RTX 4080 som trekker 600 watt eller mer – det er verdt å merke seg at vi nå ikke snakker om flaggskipet (altså kortet som tilsvarer RTX 3090.)



Vi er med andre ord relativt skeptiske i møtet med disse ryktene, men desto mer vi hører om Nvidias Lovelace-kort, desto mer virker det sannsynlig at det er snakk om GPU-er som trekker svært mye strøm, selv om de etter sigende også skal ha en ytelse som matcher.



Aberet her, i tillegg til varmeovneffekten, er at mange gamere antakeligvis vil være nødt til å skaffe seg bedre strømforsyninger. I tillegg ryktes det at AMDs neste generasjon (RX 7000?) også skal være svært så lite strømgjerrige, noe som gjør at de fleste gamere nå – rettmessig – er bekymret.

Kilde: Wccftech