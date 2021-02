Nvidia halverer utvinningseffektiviteten til RTX 3060 for å få bukt med kryptoutvinnere

Nvidia prøver å forhindre at kryptovalutautvinnere skal kjøpe de kommende GeForce RTX 3060-kortene når de lanseres 25. februar, ved med vilje og viten å begrense hvor gode kortene er på å utvinne med rundt 50 prosent.



Dette kommer forhåpentligvis til å gjøre kortet mindre attraktivt for kryptoentusiastene, noe som gjør at flere kort forhåpentligvis blir tilgjengelige for gamere. Nividias seneste rekke skjermkort, inkludert GeForce RTX 3080, RTX 3090 og RTX 3070, har vært svært vanskelige å kjøpe i kjølvannet av lanseringen i fjor høst. En årsak har vært kryptovalutautvinnere som kjøper store kvanta skjermkort til bruk i utvinning av kryptovalutaer som Ethereum.

I et forsøk på forhindre at RTX 3060 få samme skjebne skal driverne lages slik at de automatisk forstår når algoritmen som brukes til å utvinne Ethereum kjøres på skjermkortene, og at de så begrenser prosesseringshastigheten. I praksis skal ytelsen til GPU-ene bli halvert, når de brukes til kryptovalutautvinning.



Dette er lovende nyheter, siden mange PC-gamere i det siste har møtt slunkne lagerbeholdninger i sin jakt på nye skjermkort. En kan håpe at dette gjør kortene mindre attraktive for kryptoentusiastene, men det er samtidig en viss sannsynlighet for at uoffisielle drivere blir utviklet (og dermed omgår ytelsesbegrensningen.)

Cryptocurrency Mining Processor

Samtidig har Nvidia en annen potensiell løsning i at de nå annonserer en helt egen brikke laget spesifikt til utvinning av kryptovaluta, nemlig Cryptocurrency Mining Processor (CMP), som ligger til grunn for en helt ny produktserie for utvinnere.



CMP-produkter kommer ikke til å prosessere grafikk – så det kommer til å være ubrukelig for gamere – og man får ingen bildeutganger (ingen DVI, DP eller HDMI ut.) Dette gjør at kjøleløsningene kan konsentreres utelukkende rundt det som er viktig for utvinning, samtidig som kortene også vil ha en lavere toppspenning i prosessoren og lavere frekvens, slik at strømforbruket og driftskostnadene synker.

Tanken med disse produktene er at utvinnere kommer til å foretrekke skreddersydde kort fremfor skjermkort, og at RTX 3060, sammen med de andre kortene i Nvidias GeForce RTX 3000-serie, i større grad vil være tilgjengelige for gamere. Nvidia later til å være sikre på at de kan produsere CMP-produkter uten at det går ut over produksjonen av GeForce-GPU-er.



Per nå finnes det ingen bekreftede priser eller lanseringsdatoer for CMP-enheter, men vi kommer til å følge med i tiden som kommer. Forhåpentligvis vil dette hjelpe på tilgjengeligheten av gaming-skjermkort i 2021.