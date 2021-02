GeForce RTX 3070-basert kryptomaskin markedsføres av Zotac – får massiv kritikk fra gamere

Zotac USA strør salt i sårene PC-gamere har blitt påført ved å prøve å skaffe seg nye skjermkort i det siste, ved å legge ut en (nå slettet) tvitring med et bilde av en kryptovaluta-maskin som består av drøssevis av Zotac Gaming GeForce RTX 30 Series White Edition-kort.



Ikke bare ymter bildet om at selskapet synes det er helt i orden at gaming-kortene de produserer brukes til slikt, men beskjeden som ble publisert sammen med bildet bruker også en ublu rekke gaming-emneknagger, samtidig som produktet markedsføres mot kryptoutvinning.



Hvis du har prøvd å skaffe deg et Nvidia GeForce RTX 3080- eller et AMD Radeon RX 6800 XT-kort i løpet av de siste 4-5 månedene er sannsynligheten stor for at du har fått oppleve nøyaktig hvor vanskelig det er å få fatt på de mytiske kortene, og hvor frustrerende det kan være å måtte tråle alskens nettbutikker for å ha noen som helst sjanse til å treffe blink. Det er riktignok flere årsaker til at kortene glimrer med sitt fravær, alt fra spekulanter til produksjonsmangel gjør prosessen vanskelig, men den nyfunne populariteten i utvinning av krypto, og den følgende prisstigningen i valutaene, har samtidig vært en medvirkende årsak når det gjelder etterspørsel.

Tvilsom markedsstrategi

Spillsamfunnet har via offentlige uttalelser bønnfalt skjermkortprodusentene om å få på plass systemer som kan forhindre at spekulanter og kryptoutvinnere bruker boter for å kjøpe store kvanta skjermkort (for så eventuelt å selge de til en skyhøy pris i etterkant), men kritikken har falt før døve ører.



Dessverre er dette ikke så rart, gitt at produsentene fungerer i et market der det er en stor sannsynlighet for at kryptoutvinnere kjøper skjermkortene til en høyere pris, siden de vet at investeringen bærer frukter på sikt via utvinning av kryptovaluta.

Denne tvitringen ble slettet fra Zotac USAs Twitter-konto etter massiv kritikk. (Image credit: Zotac)

Samtidig som produsentene fortsetter å tjene rått på å selge kraftige gaming-skjermkort til helt andre personer enn de er tiltenkt har volumet på kritikken rettet mot skjermkortmangelen i markedet hatt et taktfast økning.



Zotacs tvilsomme markedsstrategi har resultert i en overveldende bølge av negativ kritikk på Twitter, der mange brukere mener at selskapet burde boikottes når lagerbeholdningene og prisene returnerer til normalen.

Vi har tatt kontakt med Zotac for å prøve å finne ut hva formålet med tvitringen egentlig var, og hvordan den overdøvende kritikken oppleves. Vi oppdaterer saken med svaret, hvis det blir tilgjengeliggjort.

Enkelte produsenter prøver å få bukt med de vedvarende problemene ved å lage separate produkter tiltenkt bruk utenfor gaming-verdenen. MSI er allerede godt i gang med å lage et RTX 3060-kort som er skreddersydd for kryptoutvinnere, og håper med det at de mer gaming-spesifikke produktene får være i fred, og at de som faktisk skal bruke skjermkortene til gaming får muligheten til å skaffe seg en av de nye RTX 3060-GPU-ene. Vi håper at flere produsenter ser til MSI for inspirasjon.



Uansett hvordan man vrir og vender på det ser det ikke ut til at mangelen på skjermkort kommer til å avta med det første, og det ser ut til at vi må belage oss på trange RTX-tider i tiden som kommer.