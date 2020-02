Nordmenn kjøper dyrt men godt – og vi elsker fortsatt wearables

Elektronikkbransjen publiserte i dag statistikk for året som var, og i 2019 fortsatte trenden med lavere volum, men stadig dyrere og bedre produkter. Vi nordmenn liker toppmodeller og å følge med på trendene – og når det gjelder wearables klarer vi ikke å dy oss.

For femte året på rad foretrekker vi heller å spare til storinnkjøp av flaggskipmodeller. I kategorier så diverse som TV-er, hvitevarer og hodetelefoner foretrekker vi, i takt med at modellene blir større og bedre, heller å kjøpe kvalitet snarere enn kvantitet

Eksplosjonen av trådløse hodetelefoner er et godt eksempel på et område der snittpris dras opp av et marked som i større grad satser på ny teknologi og et voksende premiumsegment. Mobiltelefonene blir også større og dyrere, og nordmenn følger med på lasset. Lanseringen av Samsungs S20-serie i går er et godt eksempel på dette, der prisene på toppmodellene fortsetter å øke, noe nordmenn viser sin aksept for ved å fortsette å holde lommebøkene åpne – enn så lenge.

Store 4K-TV-er og wearables i vinden

Marte Ottemo viser frem en fortsatt sterk dragning mot større TV-er.

TV-er fortsetter å øke i snittstørrelse i takt med at 4K blir mer og mer populært og at prisene for storskjermene presses ned. Hele 92 prosent av TV-er solgt i Norge hadde støtte for 4K. Her skjuler det seg også en del enda dyrere modeller bransjen ikke har fått oversikt over ennå. De første 8K-TV-ene kom på det norske markedet i 2019, men grunnet det lave antallet produsenter som tilbyr teknologien vil vi ikke se disse tallene før i oversikten for 2020.

Når det gjelder smartklokker og aktivitetsarmbånd er vi fortsatt noe mer altetende. Veldig mange gikk i 2019 til innkjøp av funksjonell armpynt, og i Norge så vi en økning i totalomsetning på hele 21 prosent. Mange vil ha et mer eller mindre smart armbåndsur, men rene smartklokker ble i 2019 vinneren over de noe enklere aktivitetsarmbåndene.

Kamerabransjen sliter fortsatt med synkende salgstall, men håper snart at den ulmende trangen til å gå fra digital speilrefleks og kompaktkameraer til speilløse systemkameraer skal trå til for fullt og gi uttelling i form av overgang til nye fatninger og objektiver.

Totaltallene for sparkesykler var ikke en del av årets undersøkelse, men som vi så av tallene for første halvår av 2019 var også dette en av de store trendene i Norge i året som var – og nå som vi på Østlandet ble servert en av de mildeste vinterne i manns minne kan vi ikke tenke oss annet enn at vi nordmenn fortsetter å suse rundt på tohjulingene mer enn noengang.